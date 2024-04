Nuovo bonus auto: ricevi più di 13.000 euro sull’acquisto del nuovo veicolo | Recupera subito questo documento

Arrivano (finalmente) i nuovi incentivi sulla rottamazione: cifre da capogiro per permetterti di comprare un auto nuova e sostenibile.

Il futuro dell’automobilismo si tinge di verde con l’avvicinarsi dei nuovi Ecobonus del 2024, promettendo incentivi sostanziosi per coloro che optano per veicoli a basso impatto ambientale.

I nuovi Ecobonus 2024 offrono un’opportunità per coloro che desiderano passare a veicoli più ecologici e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, mentre ricevono un incentivo finanziario per farlo.

Il loro impatto potrebbe essere significativo non solo sull’ambiente, ma anche sull’economia nazionale e sulle tasche dei consumatori.

Ma quali sono i dettagli dietro questa nuova ondata di agevolazioni e cosa significa per i consumatori italiani?

Più di 13000 euro per comprare una macchina nuova

Il decreto che sblocca gli Ecobonus è stato già firmato e si sta preparando per l’attuazione, in attesa del parere della Corte dei Conti. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Adolfo Urso, i nuovi incentivi mirano a favorire i redditi più bassi, che potrebbero beneficiare di un aumento del 25% negli incentivi offerti. Uno dei principali obiettivi di questa iniziativa è il rinnovo del parco auto circolante in Italia, che attualmente risulta tra i più vecchi d’Europa, con oltre 11 milioni di vetture Euro 3 o inferiori.

Ma cosa comportano realmente questi incentivi? Gli incentivi spettano sia ai privati che ai veicoli commerciali, taxi e noleggio a lungo termine. Le somme variano in base al tipo di veicolo e al reddito dell’acquirente, con contributi massimi che possono raggiungere fino a 13.750 euro per l’acquisto di auto elettriche nuove, a patto di rottamare un veicolo precedente. Per esempio, l’acquisto di un’auto elettrica può fruttare dai 6.000 euro senza rottamazione (o 7.500 euro con Isee sotto i 30mila euro) agli 11.000 euro consegnando una vettura da 0 fino a Euro2 (o 13.750 con Isee basso).

Senza questo documento non becchi niente: corri a richiederlo

Analogamente, per le auto ibride, gli incentivi variano tra i 4.000 euro senza rottamazione (o 5.000 con Isee basso) agli 8.000 euro rottamando un veicolo da 0 fino a Euro2 (10.000 con Isee basso). Per quanto riguarda le auto non elettriche, gli incentivi sono meno generosi, ma comunque presenti, con sconti che oscillano tra 1.500 e 3.000 euro, a seconda delle emissioni del veicolo rottamato.

Tuttavia, ottenere questi incentivi non è semplicemente una questione di denaro gratuito. Ci sono requisiti da soddisfare: primo su tutto il possedimento di un documento ISEE in corso di validità, ma anche il mantenimento della proprietà del veicolo per almeno un anno dall’acquisto e, in alcuni casi, la rottamazione del veicolo precedente. Inoltre, i costi dei veicoli devono rispettare determinati limiti, con un tetto di 35.000 euro per le auto elettriche e non elettriche, e 45.000 euro per le ibride; ma questi incentivi favoriscono un’adozione più ampia di veicoli a basse emissioni, mirando anche a sostenere le famiglie con redditi più bassi e a promuovere la produzione di auto in Italia, e siamo certi che molte persone potranno sfruttare quest’opportunità.