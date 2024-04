Pietro Fanelli non si trattiene, il poeta dell’Isola getta la spugna: “È la peggior condanna!” | Il video parla chiaro

Il concorrente Pietro Fanelli dell’Isola dei Famosi ha già gettato la spugna? Ecco il video divenuto virale sui social.

Quest’anno l’Isola dei Famosi ha deciso di ospitare anche i cosiddetti Nip, ossia persone comuni alle prime armi con il mondo dello spettacolo. Tra questi concorrenti troviamo Pietro Fanelli, un personaggio che ha già fatto parlare moltissimo di sé. Dopo una sua breve discussione con Vladimir Luxuria, presentatrice della trasmissione, il ragazzo avrebbe già gettato la spugna? Il video parla chiaro e sui social è divenuto immediatamente virale.

Nonostante questa edizione dell’Isola dei Famosi sia iniziata soltanto da qualche giorno, sui social sono già partite diverse polemiche.

La prima tra tutte è avvenuta subito durante la diretta di lunedì, quando il concorrente Nip Pietro Fanelli ha avuto un breve scambio di freddure con la presentatrice Vladimir Luxuria. Qualcuno avrebbe quindi già additato il ragazzo come arrogante e pieno di sé. Durante la sua presentazione personale, Pietro ha parlato della sua passione per la letteratura, e in particolar modo per la poesia.

Un “poeta” che tuttavia non avrebbe dosato alla perfezione le sue parole durante la prima puntata della trasmissione. Ma ecco però cosa è accaduto.

Pietro Fanelli contro Vladimir Luxuria

La breve discussione è iniziata con una frase di Vlamidir, la quale avrebbe chiesto al giovane di decantare su due piedi un verso per l’isola (vista la sua natura poetica). Eppure, nonostante l’ingenuità dietro alla richiesta della conduttrice, il ragazzo ha deciso di rispondere così: “Sì, ma non sono un pagliaccio che sforna poesie quando gli viene comandato.” Inutile dire che Pietro è stato subito additato come cafone ed arrogante, visto che la sua risposta tranchant. Nonostante però Pietro sia effettivamente un Nip, il suo volto non è poi così sconosciuto.

Qualcuno avrebbe infatti pubblicato un video sui social prima del suo ingresso all’interno della trasmissione, in cui il giovane parlava con la solita baldanza.

Il video che ha smascherato il giovane

Tempo fa divenne virale su Tik Tok un video con Pietro Fanelli come protagonista. Dopo essere stato fermato per strada, qualcuno gli chiede quale fosse il suo lavoro. “Nella vita vivo, amo sogno, mi piace il cinema da morire, faccio il modello per mangiare perché non ho una lira e vorrei fare l’attore” risponde così il bel giovane alla telecamera. Dopodiché aggiunge di scrivere romanzi e di essere un grande appassionato della poesia: “Per me il lavoro è l’imbruttimento dell’anima perché penso che lavorare contro voglia sia la peggior condanna.” Subito dopo la sua apparizione nel piccolo schermo qualcuno lo ha quindi riconosciuto e ha fatto 2+2.

Insomma, Pietro Fanelli è sicuramente un personaggio della trasmissione che ce ne farà vedere delle belle!