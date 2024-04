Cristina Marino in crisi nera, calde lacrime in diretta: “Non li ho mai più rivisti” | Il retroscena da brividi

Lacrime amare per Cristina Marino durante la diretta. L’attrice ha commosso tutti quanti con le sue parole.

La bellissima Cristina Marino, moglie di Luca Argentero e madre di due figli, ha commosso tutti quanti durante una recente intervista. L’attrice ha raccontato di una sua passata esperienza, avvenuta nel 2020 e che l’ha segnata moltissimo. Un retroscena da brividi che in pochissimi si sarebbero aspettati dalla ragazza. Ma ecco cosa è accaduto in passato e perché le sue parole hanno emozionato tutti i telespettatori.

Cristina Marino ha lasciato da diverso tempo a questa parte il mondo del cinema per dedicarsi a pieno alla sua nuova attività wellness Befancyfit.

In molti la seguono anche per la sua bellissima relazione con il noto attore Luca Argentero, con il quale ha dato alla luce due bambini: Nina Speranza e Noè Roberto. Dietro però al suo sorriso e alla sua energia, Cristina ha raccontato di aver passato un periodo di dura sofferenza. La ragazza lo ha rivelato durante una sua recente intervista e il racconto ha spiazzato l’audience.

Ecco cosa è accaduto e perché i fan della donna le hanno immediatamente mandato diversi messaggi di supporto.

Cristina Marino e le lacrime in diretta

Cristina Marino è stata recentemente invitata da Caterina Balivo nella sua nuova trasmissione La Volta Buona. Dopo qualche domanda circa la sua famiglia, la ragazza è scoppiata a piangere, soprattutto quando le è tornato alla mente un duro momento vissuto all’epoca del lockdown del 2020, quando Cristina era incinta della sua primogenita ed era al settimo mese. La donna ha spiegato di quanto sia stato difficile essere lontana da tutti in quel momento così speciale per lei.

Dopodiché Cristina ha raccontato di non aver più potuto rivedere né i propri genitori, né la propria nonna.

Le parole della donna durante l’intervista

Cristina ha raccontato di come si è ritrovata dal giorno alla notte lontana dalla propria famiglia: “Ero incinta di sette mesi e non ho più rivisto mia mamma, mia nonna, mio papà.. Non mi hanno mai vista con la pancia e questo mi addolora molto.” Dopodiché, la bellissima attrice ha parlato del momento in cui ha poi partorito: “Poi ho partorito, però mi è dispiaciuto molto perché mi ricordo che andavo sotto casa di mamma per salutare mia nonna, ma non ci potevamo avvicinare, solo da lontano.” Cristina è poi scoppiata a piangere, reazione che ha emozionato anche i presenti.

Una dura realtà, che purtroppo è stata vissuta da moltissime persone durante quella terribile pandemia.