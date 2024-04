Tinta per i capelli: se la tua chioma è sottile e stressata, punta su questi 5 brand | Naturali al 100%

Hai i capelli sottili e stressati dalle tinte fai da te? Ecco 5 soluzioni naturali che salveranno completamente la tua chioma.

Ti sei stancata per l’ennesima volta del colore dei tuoi capelli, ma la tua chioma è sottile e sfibrata? Esistono 5 soluzioni super naturali che non stresseranno ulteriormente il tuo capello e ti doneranno un effetto wow. Molte consumatrici stanno optando per queste soluzioni e, proprio per questo, dovresti provarle anche tu. Ma ecco nel dettaglio i 5 brand naturali al 100% perfetti per te.

Non c’è cosa peggiore per il nostro capello di cambiare continuamente il colore con tinte pesanti e chimiche.

Rimediare al danno, poi, non è così facile come si possa pensare, e ulteriori trattamenti aggressivi potrebbero distruggere per sempre il nostro capello. Proprio per questo è consigliato scegliere prodotti senza ammoniaca o completamente naturali, i quali doneranno al nostro capello maggiore lucentezza e spessore. In commercio ci sono moltissime soluzioni ma, secondo un’indagine, sono 5 le tinte con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Sei curioso di scoprire quali sono, così che anche tu potrai acquistarle prima dell’estate? Eccoti la lista dei 5 prodotti più quotati nel 2024.

Le 5 migliori tinte completamente naturali

La primissima tinta che potresti acquistare è di Garnier ed è la Polvere Colorante Vegetale al 100%, reperibile online a 15€. Un’altra ottima soluzione potrebbe essere quella di Herbatint, un Gel colorante permanente anche in questo caso 100% naturale. Questa tinta viene particolarmente consigliata a coloro che hanno la pelle sensibile e, come se non bastasse, è gluten free, vegana e cruelty free. Il suo costo è di 13€ e potrai tranquillamente trovarla su Amazon.

Oltre però a queste 2 tinte, ne esistono altre 3 che potrebbero fare al caso tuo. Ecco quali sono.

Altre tre soluzioni per i tuoi capelli

Molte consumatrici hanno scelto Khadi, un’altra tinta al naturale per i capelli senza ammoniaca e perossido. Questa soluzione sarà perfetta anche per coprire le chiome con capelli bianchi e costerà soltanto 15€ su Amazon. Se vuoi una tinta 100% naturale, senza sodio e senza sale, La Saponaria potrebbe fare al caso tuo. Questa soluzione è realizzata con henné ed erbe tintorie completamente naturali, ed è reperibile online al prezzo di di 11€. Ultima, ma non per importanza, c’è anche Alkemilla, la tinta naturale senza alcun ingrediente chimico e dannoso al suo interno. In questo caso potrai trovarla a 16€ su Amazon.

Insomma, che aspetti a scegliere una di queste soluzioni per i tuoi capelli? Soltanto così potrai donargli una seconda vita!