Manicure con l’acrilico, se anche tu ami questa tecnica stai in guardia: può provocare danni gravi alle unghie

Le unghie in acrilico sono una gioia per gli occhi, ma senza le giuste misure possono causare danni: vediamo quali precauzioni prendere.

Le unghie acriliche hanno guadagnato una notevole popolarità nell’ambito delle manicure, grazie alla loro durabilità e alla versatilità nel permettere la realizzazione di variegati disegni.

Tuttavia, alcune donne lamentano una sensazione di dolore dopo averle applicate, suscitando preoccupazioni riguardo alla pratica di questa tecnica.

Sebbene questa reazione non sia assolutamente comune, e non determini la pericolosità di questa tecnica di manicure, è bene conoscere ogni possibile scenario per prevenirlo o sapere come agire.

Esploriamo le possibili cause di questo disagio e le precauzioni da adottare per evitarlo.

Attenta alla manicure con acrilico in queste circostanze

La sensazione di dolore dopo l’applicazione delle unghie acriliche può derivare da diverse fonti. Una causa comune è l’eccessiva forza applicata durante il processo di riempimento delle unghie: quando la tecnica utilizzata non è adeguata, la pressione esercitata può provocare dolore, spesso manifestatosi qualche ora dopo l’applicazione. Ovviamente questa causa non ha nulla a che vedere con le unghie acriliche in sé, ma piuttosto con l’esperienza e la delicatezza dell’onicotecnica. Un’altra causa frequente è rappresentata dall’incastro delle unghie in oggetti o materiali, come accade quando si afferra una zip o si chiude la portiera dell’auto: incidenti di questo genere possono creare crepe nell’unghia, generando dolore e disagio.

Le reazioni allergiche rappresentano un’altra possibile fonte di dolore dopo l’applicazione delle unghie acriliche, sebbene piuttosto rara: la cosiddetta dermatite da contatto può verificarsi a causa della manipolazione dell’acrilato monomero durante il processo di applicazione. I sintomi includono prurito, bruciore, desquamazione, orticaria e, talvolta, vesciche. In caso di sospetta reazione allergica, è consigliabile interrompere l’uso del prodotto e optare per alternative sicure.

Per evitare danni alle unghie massima cautela

Ultima, ma non importanza, è sicuramente una delle cause più comuni di dolore: il sollevamento dell’acrilico dalla base dell’unghia naturale, un fenomeno che nasce a causa di un’errata applicazione dell’unghia in acrilico, crea uno spazio in cui possono accumularsi sporco e umidità, e così facendo favorisce la crescita di funghi e batteri che causano infezioni. Queste infezioni si manifestano con crepe nelle unghie naturali, scolorimento, infiammazione, arrossamento e prurito.

Per tutte le ragioni elencate, affrontare il dolore dopo l’applicazione delle unghie acriliche richiede precauzioni adeguate: innanzitutto, è fondamentale rivolgersi a centri specializzati e assicurarsi che il personale sia qualificato e gli strumenti siano igienizzati correttamente. Inoltre, è consigliabile evitare di utilizzare le unghie acriliche o naturali come strumenti, in quanto ciò può indebolirle e renderle più suscettibili a lesioni. È importante anche prestare attenzione alle reazioni allergiche e mantenere una buona igiene delle mani e delle unghie per prevenire infezioni fungine e batteriche.