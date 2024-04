Isola dei Famosi, spunta l’ammissione sconvolgente sul reality di Canale 5: “Cistiti, emorroidi, ragadi

L’ammissione che ha sconvolto tutti sull’Isola dei Famosi. Il programma di Canale 5 nasconderebbe dei segreti.

L’Isola dei Famosi è cominciata lunedì ed ha già riscosso un incredibile hype. D’altronde, si tratta di una delle trasmissioni più amate e seguite dagli italiani. Proprio in queste ore, un ex concorrente del gioco avrebbe rilasciato delle confessioni sul programma veramente assurde. Cosa si nasconde quindi dietro alle meravigliose acque e spiagge dell’Isola? Scopriamolo subito insieme.

L’isola dei Famosi è sicuramente una dura prova di coraggio che non tutti sono riusciti a superare con facilità.

Dietro alle bellezze del posto, si nascono in realtà un sacco di pericoli che i concorrenti della trasmissione devono riuscire a combattere giorno e notte. La fame, gli insetti, le dure prove di coraggio possono mettere a dura prova i concorrenti nel cast. Anche questa edizione dell’Isola dei Famosi sarà sicuramente tosta come tutte le altre e, probabilmente, gli attuali naufraghi non se ne stanno ancora rendendo conto.

A confermarci la difficoltà della trasmissione è stato proprio un ex concorrente del gioco. Le sue rivelazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta.

L’ammissione di Marco Mazzoli sull’Isola dei Famosi

L’ammissione sconvolgente è stata fatta proprio da Marco Mazzoli, vincitore della scorsa edizione dell’Isola e noto radiofonico. L’uomo è riuscito ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori grazie alla sua forza di volontà, simpatia e amore nei confronti della propria famiglia. Recentemente, Marco ha raccontato della reale difficoltà che si nasconde dietro al programma: “Nella prima fase del programma non si mangiava un c***o, sì purtroppo è tutto vero!” Ha spiegato durante una sua diretta Instagram. Dopodiché ha aggiunto di come il fuoco sia stato fondamentale all’interno della trasmissione per la loro “sopravvivenza”.

Oltre a questo, Marco ha menzionato anche alcuni aspetti di cui non si sente mai parlare durante il programma.

La cruda realtà dietro al programma di Canale 5

Durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Marco ha perso ben 16 chili, 12 solo nelle prime due settimane. Dopodiché ha spiegato che la produzione passava ai concorrenti dei beveroni di proteine, visto che le razioni di cibo erano minime. Per quanto riguarda invece tutti i possibili problemi di salute, il radiofonico ha spiegato ai suoi follower: “Io non ho avuto niente a parte qualche infezione alle vie urinarie. Ho avuto due cistiti, emorroidi, ragadi, però niente di grave. Due giorni prima di partire mi ha punto un ragno sul braccio. Ho una palla di pus e un altro morso sul petto.”

Insomma, una cruda realtà che non tutti si aspetterebbero dal programma di Canale 5. Non ci resta quindi che augurare molta forza di volontà ai nuovi concorrenti del gioco!