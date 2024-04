Alessandro Gassmann ammutolito, il teatrino piccante del figlio semina il caos: “Deve farlo senza mutande!”

Il noto attore Alessandro Gassman ammutolito dopo un video divenuto virale del figlio. Ecco però cosa è accaduto nello specifico.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione Alessandro Gassmann, figlio d’arte e famoso attore italiano. Negli ultimi anni è diventato particolarmente conosciuto anche suo figlio, Leo Gassmann. Il ragazzo è un cantante molto amato dal pubblico e, negli ultimi mesi, ha persino interpretato il ruolo di Califano. In queste ore un video del giovane è divenuto virale sui social e ha scatenato un sacco di polemiche.

Qualcuno avrebbe interpretato il teatrino piccante di Leo come una strategia di marketing. Ma scopriamo insieme nel dettaglio cosa è accaduto.

La famiglia Gassmann, è sicuramente una delle più amate e seguite nella nostra nazione. Alessandro Gassmann, attore di incredibile talento, ha trasmesso questa sua bellissima passione al proprio figlio Leo. Il ragazzo ha raggiunto inizialmente il successo grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria giovani. Da lì in poi la sua carriera è proseguita come quella del padre e, ancora prima, come quella del nonno.

Fatto sta che, proprio in queste ore, Leo avrebbe fatto una gaffe che non è certamente passata inosservata sui social.

Il video piccante del figlio di Alessandro Gassmann

Ad aver attirato l’attenzione mediatica è stato proprio un video del figlio di Alessandro Gassmann, pubblicato dal giovane stesso su TikTok. Leo avrebbe deciso di pubblicarlo per sponsorizzare la sua nuovissima canzone, chiedendo poi di inoltrarlo a quante più persone possibile. Eppure, nonostante l’ingenuità del video, qualcuno ha notato un dettaglio veramente piccante che ha generato poi un caos incredibile sui social.

Sono in molti ad aver notato la cosa e qualcuno ha persino rilasciato dei commenti pesantissimi sulla vicenda.

Tale è la mancanza di talento che deve fare i video senza mutande pic.twitter.com/qzFU2YAFuY — vittorioamedeo (@urfaust__) April 15, 2024

Il balletto senza mutande di Leo

Il ragazzo appare nel video divertito dalla propria canzone, mentre indossa un paio di occhiali e balla spensierato. Indossa dei pantaloncini blu di una tuta e muove il bacino a tempo di musica. Immediatamente si può nuotare un dettaglio veramente sconvolgente: Leo sembrerebbe privo della biancheria intima. Qualcuno ha deciso quindi di commentare il video su X con: “Tale è la mancanza di talento, che deve fare i video senza mutande”. Sono in molti infatti a pensare che si sia trattato di un teatrino piccante ben studiato.

D’altronde Leo Gassmann è un bellissimo ragazzo, e se non può fare lui un balletto simile chi potrebbe farlo?