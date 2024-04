Fermatevi tutti, il servizio non può andare in onda: Caterina Balivo lo scopre a pochi secondi dalla diretta | Nuovo putiferio Rai

Caterina Balivo è stata interrotta durante la diretta. Il servizio non è potuto andare in onda e il putiferio Rai non è passato inosservato.

In queste ultime settimane, la Rai è al centro di varie discussioni. Sono stati diversi gli scivoloni che il monopolio televisivo avrebbe commesso durante questo periodo. Come se non bastasse, proprio in questi giorni un servizio televisivo già programmato nel palinsesto televisivo non è potuto andare in onda. Ecco però nel dettaglio cosa è accaduto e cosa c’entra Caterina Balivo, la conduttrice di ‘La Volta Buona’.

Dopo la perdita di Amadeus e di Fabio Fazio, la Rai è tornata nuovamente ad attirare l’attenzione mediatica.

Proprio in queste ore è accaduto un putiferio all’interno di una nota trasmissione televisiva che avrebbe visto la cancellazione di un servizio già programmato. Inutile dire che la cosa ha sconvolto il pubblico e, sui social, finalmente qualcuno ha spiegato la vera motivazione dietro a questa scelta così ambigua. Ma cosa è accaduto per l’ennesima volta in Rai?

Durante il primo pomeriggio del 16 aprile, una sovrapposizione del palinsesto televisivo Rai avrebbe decretato la cancellazione di un servizio particolarmente atteso.

Il servizio che non è andato in onda per Caterina Balivo

Il 16 Aprile “Ore 14” in onda su Rai 2 avrebbe dovuto trasmettere un servizio particolarmente atteso, riguardante la strage di Erba. Il programma avrebbe dunque dovuto mostrare qualche dettaglio in più sull’omicidio che ha coinvolto Rosa Bazzi e Olindo Romano, presunti innocenti e in carcere ormai da diversi anni. Eppure, nonostante si tratti di una storia di cronaca nera particolarmente avvincente, Rai avrebbe deciso di cancellare il servizio.

La motivazione è assai semplice e sembrerebbe che Caterina Balivo sia la causa principale. Ecco però quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela.

TENSIONI NEL PRIMO POMERIGGIO, #ORE14 cancella spazio su Erba per evitare sovrapposizione Balivo. Il programma di Rai1 in crisi di ascolti da qualche giorno spinge sulla cronaca nera per risalire. pic.twitter.com/IEgur7COVh — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 16, 2024

Perché è stato cancellato il servizio

Stando quindi alle dichiarazioni di queste ultime ore, il servizio Erba su ‘Ore 14’ è stato cancellato, in quanto accavallato alla trasmissione di Caterina Balivo ‘La Volta Buona’, che si è occupata del medesimo argomento. I due servizi sarebbero dovuti andare entrambi in onda alle 14:40 e, visti i bassi ascolti della trasmissione su Rai2, la Balivo avrebbe primeggiato con il proprio. “#Ore14 cancella spazio su Erba per evitare sovrapposizione Balivo. Il programma di Rai2 in crisi di ascolti da qualche giorno spinge sulla cronaca nera per risalire” scrive Candela su X.

Insomma, l’ennesimo putiferio in Rai ha portato alla cancellazione di un servizio particolarmente atteso, con buona pace di Milo Infante.