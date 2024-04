Chiavi chiuse dentro l’auto: niente panico, con questo trucco le recuperi in 5 minuti | Ti basta un laccio da scarpe

Sei sceso dall’auto ma le chiavi sono rimaste nell’abitacolo? Non preoccuparti: con un laccio di scarpe le recuperi subito.

Ti è mai capitato? Scendi dall’auto, chiudi la portiera, metti la mano in tasca per prendere le chiavi ma… le chiavi sono rimaste all’interno dell’auto, probabilmente sul sedile.

Lasciare accidentalmente le chiavi della macchina all’interno del veicolo è un errore che può capitare a chiunque, e spesso causa un notevole stress.

Fortunatamente, esistono diversi metodi per recuperare le chiavi senza dover ricorrere a costosi interventi di un fabbro o al carro attrezzi.

In questo articolo esploreremo alcune soluzioni pratiche per affrontare questa situazione imprevista.

Se non te la senti di usare trucchi niente panico

Lasciare le chiavi dentro l’auto può essere un contrattempo frustrante, ma esistono metodi pratici per affrontare la situazione in modo rapido ed efficace, evitando costosi interventi e riparazioni. Ricorda sempre di procedere con cautela e, se necessario, chiedere aiuto a professionisti qualificati.

Non devi per forza fare l’eroe: se non ti senti sicuro all’idea di utilizzare i metodi elencati, o se non riesci a recuperare le chiavi da solo, ci sono altre opzioni a cui puoi ricorrere: puoi contattare un fabbro professionista che sarà in grado di aprire la portiera senza danneggiare il veicolo. Se hai una copertura di assistenza stradale, puoi chiamare il carro attrezzi per farti aprire la portiera. In casi estremi, puoi persino chiedere aiuto alla polizia stradale, che dispone degli strumenti necessari per aprire una vettura chiusa.

5 minuti e un laccio di scarpe, non ti serve altro

Se il sistema di chiusura dell’auto è dotato di una levetta interna che si solleva, puoi provare a utilizzare un laccio lungo per aprire la portiera. Ecco come procedere:

Assicurati di avere a disposizione un laccio lungo di almeno 90 cm , che può essere realizzato con filato, spago o addirittura un laccio delle scarpe.

, che può essere realizzato con filato, spago o addirittura un laccio delle scarpe. Fai un nodo scorsoio al centro del laccio in modo da creare un cappio che possa stringersi attorno alla levetta della serratura.

al centro del laccio in modo da creare un cappio che possa stringersi attorno alla levetta della serratura. Fai scorrere il laccio nell’angolo superiore sinistro della portiera, facendolo ondeggiare fino a quando si insinua all’interno dell’abitacolo.

fino a quando si insinua all’interno dell’abitacolo. Porta il cappio attorno alla levetta della serratura e assicurati che si trovi vicino al meccanismo di apertura della portiera.

e assicurati che si trovi vicino al meccanismo di apertura della portiera. Tirando un’estremità del laccio, stringi il nodo attorno alla levetta con una buona dose di forza per assicurarti che sia ben stretto.

attorno alla levetta con una buona dose di forza per assicurarti che sia ben stretto. Tirando l’estremità opposta del laccio, solleva la levetta della serratura fino a quando non riesci ad aprire la portiera e a recuperare le chiavi.

Un altro metodo efficace per aprire la portiera è utilizzare un appendiabiti di filo di ferro, anche se è un oggetto più difficilmente reperibile rispetto al laccio delle scarpe. Ecco i passaggi da seguire:

Prendi un appendiabiti di filo di ferro e raddrizzalo il più possibile in modo da renderlo lungo e maneggevole.

in modo da renderlo lungo e maneggevole. Piega l’estremità dell’appendiabiti per formare una “V” che possa essere inserita nella fessura tra il finestrino e la guarnizione in gomma.

che possa essere inserita nella fessura tra il finestrino e la guarnizione in gomma. Fai scorrere l’appendiabiti tra il finestrino e la guarnizione fino a quando non si aggancia al meccanismo della serratura, facendolo ondeggiare leggermente se necessario.

fino a quando non si aggancia al meccanismo della serratura, facendolo ondeggiare leggermente se necessario. Una volta agganciato al meccanismo della serratura, tira verso l’alto per aprire la portiera e accedere all’auto.