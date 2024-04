Michelle Hunziker, altro che single! Il volto noto della TV vuota il sacco senza preavviso: “Tra noi c’è amore puro”

Pensavate che fosse finita? Che avrebbe trascorso la sua vita da sola? Macché! L’icona della TV ha già un grande amore…

Ma quante ne combina Michelle Hunziker? Anche nel bel mezzo di una tempesta mediatica la nota conduttrice non smette di far parlare di sé, stavolta per questioni di cuore.

Dopo la recente rottura, infatti, la showgirl ha ricevuto una dichiarazione decisamente significativa. Non c’è dubbio: fa strage di cuori.

Ma chi è la fiamma di Michelle, la sua anima gemella, con cui è pronta a condividere ogni momento?

La risposta potrebbe sconvolgervi. Pronti a scoprirla?

Michelle Hunziker, un noto volto della TV vuota il sacco

Potreste non crederci, ma stiamo parlando di Serena Autieri. Ebbene sì: la nota attrice, che ha recentemente concluso il suo trionfale tour con il musical “My Fair Lady”, in cui ha brillantemente interpretato il ruolo di Eliza Doolittle, ha finalmente aperto le porte sulla sua vita privata in una recente intervista concessa al Corriere della Sera, in cui ha offerto uno sguardo nostalgico al suo passato, rivivendo alcuni momenti significativi. Ricordando l’infanzia, Serena ha condiviso aneddoti legati al legame con suo padre, un appassionato tifoso del Napoli, e ha sorriso ripensando alla sua partecipazione al Festival di Sanremo sotto la direzione di Pippo Baudo.

Ha raccontato con vivacità il provino per l’evento, durato ben un’ora e mezza, in cui le venne chiesto di dimostrare le sue abilità canore, recitative e di ballo. In quel contesto, emerge l’ironia delle opinioni contrastanti tra il desiderio di Baudo di mostrarla al naturale e l’insistenza di Gino Landi nel camuffare le lentiggini con il fondotinta. Ma ovviamente le sue dichiarazioni più interessanti sono ben altre.

Michelle e Serena: anime gemelle legate da un amore puro

Al di là delle luci della ribalta, infatti, Serena Autieri coltiva anche legami profondi, come appunto quello con l’amica Michelle Hunziker. La reciproca stima e l’affetto sincero tra le due donne sono palpabili nelle parole dell’attrice, che descrive il loro legame come un “amore puro, che non chiede niente in cambio“. Nonostante i rispettivi impegni, il tempo trascorso insieme è un’oasi di autenticità e gioia, testimoniato da abbracci prolungati che sembrano cancellare il divario temporale.

Tra le cose che Serena ammira di più in Michelle ci sono la sua determinazione e la sua gentilezza, evidenziate dalla sua capacità di non parlare mai male di nessuno. Insieme, le due amiche affrontano avventure al di fuori dei riflettori, come le arrampicate in montagna nelle suggestive vette di San Cassiano, in Alta Badia. L’iniziale timidezza di Michelle si è trasformata in entusiasmo grazie alla guida e al sostegno di Serena, e ora le due compagne di scalata trascorrono ore immerse nella bellezza della natura, solo con la compagnia della roccia e dei rispettivi pensieri. Questi momenti di intimità e sfida diventano una scuola di vita, in cui imparare a superare le paure e a progredire con determinazione.