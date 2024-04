Giulia Salemi non si trattiene più, dopo il lungo silenzio arriva lo sfogo irrefrenabile: “Urlo!”

Ecco lo sfogo irrefrenabile della famosa ingluencer Giulia Salemi. Dopo mesi e mesi di silenzio ha finalmente parlato.

Giulia Salemi è sicuramente una delle influencer più seguite e amate della nostra Nazione. La ragazza ha fatto anche diverse esperienze nel piccolo schermo e, attualmente, conta migliaia e migliaia di follower sui social. Proprio in queste ore, dopo mesi di silenzio, la ragazza si è lasciata andare a uno sfogo irrefrenabile. Ecco dunque cos’è accaduto, e perché sui social non si sente parlare d’altro.

Giulia Salemi è una talentosa e bellissima ragazza che, da diversi anni a questa parte, è particolarmente amata dal grande pubblico.

In molti se la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello VIP, altri come paladina del web della medesima trasmissione e qualcuno per i suoi consigli di bellezza. La giovane è sicuramente una forza della natura e la sua solarità ha convinto moltissime a seguirla sui social. Da diverso tempo a questa parte fa coppia fissa con Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti dentro la casa più spiata d’Italia e il loro amore è ancora fortissimo.

Negli ultimi mesi, la ragazza ha dato vita ad un progetto che non è certamente passato inosservato. Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo progetto di Giulia Salemi e il suo sfogo

Giulia è particolarmente attiva sui social, dove conta migliaia e migliaia di follower. L’influencer pubblica spesso su TikTok, Instagram e anche X. Oltre a comunicare con i suoi fan attraverso queste piattaforme, la Salemi ha recentemente aperto un nuovo podcast di nome ‘Non lo faccio x moda’. Il progetto sembra esser nato sotto una buona stella e, proprio per questo, la ragazza ha deciso di ringraziare i followers per il loro sostegno e di parlare dopo un lungo silenzio mediatico.

Proprio in queste ore ha infatti pubblicato una foto su X dove si è liberata e ha dato sfogo alla propria gioia.

Lo sfogo dell’influencer su X

Per ringraziare i propri ascoltatori, Giulia ha deciso di pubblicare su X la classifica dei Top Podcast d’Italia su Spotify. Al primo posto troviamo quello di ‘Elisa True Crime’, uno spazio dedicato alle storie di cronaca nera più famose e spiazzanti. Al secondo c’è invece ‘Tavolo Parcheggio’, ideato da Nicole Pallado e Gianmarco Zagato per strappare un sorriso ai propri ascoltatori. Dopo una terza posizione di ‘Stories’, troviamo poi quello della Salemi: ‘Non lo faccio x moda’. Un traguardo sicuramente incredibile che ha stupito la stessa influencer: “Urlo!”, ha poi scritto sui social.

Insomma, Giulia Salemi ha colpito anche questa volta e la ragazza è sicuramente una grande comunicatrice.