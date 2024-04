Concorso ATA 2024: richiesta urgente per i collaboratori scolastici | Domande in scadenza a ore

Previsto per maggio il bando di concorso ATA che aprirà a molti la possibilità di lavorare nelle scuole: ecco tutti i dettagli e le specifiche previste.

Il mondo della scuola si prepara ad accogliere una nuova ondata di opportunità di lavoro con l’atteso bando di concorso per la terza fascia ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria.

Questo bando, previsto per le prossime settimane, rappresenta un’importante occasione per coloro che ambiscono a lavorare nel settore educativo come collaboratori scolastici o in ruoli amministrativi.

Gli interessati dovrebbero mantenersi aggiornati sulle prossime pubblicazioni relative al bando e preparare attentamente la documentazione necessaria per partecipare a questa eccitante sfida professionale.

Intanto, per farti un’idea di quali saranno le tempistiche previste, i ruoli e le procedure, ecco un chiaro riassunto.

Concorso ATA 2024, ecco tutti i requisiti (e i limiti)

La terza fascia ATA costituisce il canale di accesso per queste posizioni, permettendo agli interessati di iscriversi a una graduatoria dalla quale le scuole potranno attingere per coprire le necessità di personale a tempo determinato nel prossimo triennio. Con l’aggiornamento in programma, è possibile non solo per coloro che non sono ancora iscritti in graduatoria, ma anche per chi desidera aggiornare i propri punteggi sulla base dell’esperienza e dei titoli acquisiti negli ultimi anni.

Una delle novità più significative di quest’anno riguarda l’introduzione del ruolo di Operatore Scolastico, una figura del tutto nuova per la quale non esiste ancora una graduatoria preesistente. Questo amplia ulteriormente le opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della scuola. Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare una serie di requisiti standard, tra cui la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili, l’idoneità fisica e l’assenza di condanne che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, è richiesta la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale per la maggior parte delle posizioni, escluso il ruolo di Collaboratore Scolastico.

Con questo nuovo bando hai un lavoro assicurato

I requisiti specifici variano a seconda del ruolo desiderato e includono il possesso di determinati titoli di studio o attestati professionali. È importante anche essere iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti o d’istituto del precedente triennio, o aver prestato almeno 30 giorni di servizio in posizioni corrispondenti al profilo professionale richiesto prima del 25 luglio 2008. Il concorso per la terza fascia ATA si basa esclusivamente sull’analisi dei titoli, inclusa l’esperienza pregressa, senza prove scritte o orali. I candidati vengono valutati in base ai punteggi ottenuti, che determinano la loro posizione nella graduatoria.

La procedura per partecipare al concorso sarà dettagliatamente descritta nel bando, ma è probabile che l’invio delle domande avvenga online tramite il portale Polis (Presentazione online delle istanze), accessibile tramite diverse modalità di autenticazione. Durante la compilazione della domanda, sarà possibile indicare fino a 30 scuole per le quali ci si vuole candidare, con un massimo di scuole della stessa provincia.