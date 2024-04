Pier Silvio Berlusconi punto sul vivo: “Uomo deplorevole” | L’intervento brutale in diretta colpisce e affonda

L’imprenditore Pier Silvio Berlusconi è stato punto sul vivo. L’assurda vicenda è accaduta in televisione e in diretta.

Pier Silvio Berlusconi è l’attuale Amministratore delegato dell’azienda Mediaset. Un imprenditore di spessore che, per l’ennesima volta, è entrato al centro di una grossa polemica. L’uomo è stato punto sul vivo durante una diretta televisiva e l’intervento ha decisamente fatto scalpore. Ecco cos’è accaduto e perché l’intervento è stato definito come brutale da molti.

Da quando Silvio Berlusconi è morto, il figlio Pier Silvio ha agguantato le redini dell’importante azienda di famiglia Mediaset.

Sono stati molti i cambiamenti avvenuti da quando l’imprenditore ha avuto il pieno carico decisionale. Proprio per questo, da diversi mesi a questa parte, il nome di Pier Silvio è apparso più e più volte al centro di varie polemiche. Nonostante questa volta l’uomo non abbia compiuto alcuna gaffe, qualcuno ha avuto comunque da ridire, e ha deciso di sparare a zero durante una diretta televisiva particolarmente seguita dalle persone.

Ecco però nel dettaglio cosa è accaduto e quale sarebbe la motivazione principale che avrebbe scaturito questo exploit.

Corrado Augias e l’intervento brutale contro Berlusconi

Nelle ultime settimane è circolata una notizia che ha immediatamente attirato l’attenzione mediatica: il volto dell’ormai defunto Silvio Berlusconi verrà utilizzato per fare dei francobolli. Sono stati in molti ad aver accolto negativamente l’iniziativa e, tra questi, troviamo Corrado Augias, scrittore, giornalista e conduttore televisivo. L’uomo, durante una diretta televisiva su La7, ha dato sfogo al suo pensiero sulla cosa. Un intervento brutale e senza mezzi termini che ha decisamente diviso l’audience.

Ecco però nel dettaglio le parole di Augias in merito alla questione francobolli di Berlusconi.

Augias sul francobollo dedicato a Silvio Berlusconi “è stato un

uomo di Stato deplorevole…fargli

un francobollo significa continuare a dare il cattivo esempio”

sempre perfetto…#Augias #dimartedì #Berlusconi #17aprile pic.twitter.com/moYDz4uc7d — Sirio (@siriomerenda) April 17, 2024

Lo sfogo dell’uomo sulla questione

Corrado ha evidenziato il suo dissenso durante la diretta televisiva, spiegando: “Silvio Berlusconi, imprenditore geniale è tuttavia stato un uomo di Stato deplorevole.” Dopodiché, alzandosi in piedi ha aggiunto: “Ha insultato gli avversari, ha insultato organi dello Stato, ha deriso il pagamento delle tasse, ha chiamato cog****i quelli che votavano per il PC.. ed è un pregiudicato. Fargli un francobollo significa continuare a dare il cattivo esempio.” Delle parole molto dure che hanno immediatamente fatto il giro del web.

Qualcuno si è quindi immediatamente chiesto cosa ne possa pensare il figlio Pier Silvio. Al momento l’uomo non ha rilasciato alcuna dichiarazione.