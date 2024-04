Diego Dalla Palma incontenibile: “… Sei un poveraccio” | Lo sfogo senza precedenti del famosissimo hair-stylist

Con uno sfogo che ha lasciato tutti sconvolti, Diego Dalla Palma svela un lato di sé inaspettato e controcorrente: ecco cos’è accaduto.

Diego Dalla Palma, un’icona nel mondo della moda e della bellezza, si è di recente svelato in un lato inaspettato e rabbioso che ha sorpreso molti.

Nella sua ultima opera, un podcast che lo racconta senza veli né peli sulla lingua, il suo sfogo risuona come una dichiarazione di intenti furiosa.

Ma verso chi è rivolta la sua rabbia, e a cos’è dovuta questa visione del mondo?

Se pensavi che Diego fosse solo un comune hair stylist, ti sbagliavi di grosso.

Uno sfogo che mette i brividi

L’inizio del podcast colpisce immediatamente con una citazione potente: “Tu darai un senso alla vita quando questa vita per te si spegnerà“. Queste parole, pronunciate dalla madre di Dalla Palma, risuonano come un mantra che ha guidato il suo percorso esistenziale. Una vita segnata sin dalla giovane età da un’esperienza al limite della morte, quando a soli sei anni affrontò una meningite linfocitaria fulminante che lo portò in coma per una settimana. Questo evento drammatico, che potrebbe essere definito una Near-Death Experience (NDE), ha plasmato la sua percezione del mondo, portandolo a una comprensione unica della vita e della morte.

Nel corso del podcast, Dalla Palma condivide apertamente il suo percorso emotivo post-NDE, raccontando come la madre lo avesse esortato a non parlare mai più di quell’esperienza, mentre lui trovava in essa una chiave di lettura della vita stessa. L’esperienza della morte imminente ha generato in lui una consapevolezza straordinaria, aprendo le porte a una dimensione di libertà che lo ha guidato attraverso le sfide e i piaceri della sua esistenza.

“Sei un poveraccio”, una riflessione sconvolgente

“Non so cosa sia la tristezza, non so cosa sia la depressione, vivo portandomi dietro quel patrimonio lì, è stato il patrimonio della mia vita. Perché so che il corpo è un cazzo di niente. Che piacere ho io a guardarmi se adesso faccio l’amore con una persona giovane e vedo riflessa la mia immagine che ritengo quasi contro natura? […] Ho altri piaceri, come le montagne maestose della catena del Monte Bianco, che sono lì per dirti che sei niente, che sei un poveraccio, io vado avanti così finché va“. Con queste parole l’hair stylist apre un universo sulla sua visione della vita, controcorrente, soprattutto considerando il suo operato in un ambito prettamente materiale.

La sua voce, ricca di intensità e profondità, trasporta l’ascoltatore in un viaggio attraverso le sue esperienze e le sue riflessioni sulla vita. Parlando della sua visione del corpo e della bellezza, Dalla Palma offre una prospettiva unica, distaccata dai canoni convenzionali. Per lui, il corpo è poco più di un involucro, mentre la vera ricchezza risiede nelle esperienze che viviamo e nelle emozioni che proviamo. Lontano dai cliché e dagli stereotipi del mondo della moda, Dalla Palma si presenta come un uomo che ha abbracciato la vita nella sua completezza, accettando le sue ombre e celebrando le sue vette. Le sue parole sono un inno alla libertà interiore e alla capacità di trovare gioia e significato anche nelle situazioni più oscure.