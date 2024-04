Occhiaie e borse sotto gli occhi: non credere alle pubblicità, ecco il prodotto che fa davvero per te

Le occhiaie sono il cruccio di molti, ma non sempre bisogna far soffrire il portafogli per rimediare: ecco i prodotti adatti a contrastarle.

Le occhiaie non sono solo un segno di stanchezza, ma un indicatore prezioso del nostro stato generale di salute.

Oltre a essere antiestetiche, possono svelare molto sulle condizioni interne del nostro organismo.

Imparare a interpretare i segnali che la nostra pelle ci invia può portare a miglioramenti significativi nella nostra qualità di vita.

Non credere a tutto ciò che leggi in giro: fidati dei consigli di un esperto, concessi gratuitamente e diventati ormai virali.

Borse sotto gli occhi, parla l’esperto

Un dermatologo di New York, il dottor Charles Puza, ha recentemente fornito preziose informazioni su TikTok, dove ha identificato diverse tipologie di occhiaie e suggerito rimedi specifici per ciascuna. Oltre alla stanchezza, le occhiaie possono essere causate da una serie di fattori, tra cui la genetica, l’affaticamento, la disidratazione, lo stress, l’alcol, le allergie e il fumo. Tuttavia, l’invecchiamento dei tessuti rimane la causa principale delle occhiaie.

Con il passare degli anni, la pelle sotto gli occhi perde elasticità e si assottiglia, rendendo i vasi sanguigni più visibili e creando quel caratteristico alone bluastro o violaceo. Secondo il dottor Puza, esistono quattro principali tipologie di occhiaie, ciascuna con le proprie caratteristiche e rimedi consigliati. Scopriamoli assieme.

Dimentica le pubblicità e i prodotti costosi: ecco i rimedi

Rughe : Le rughe intorno agli occhi sono un segno evidente dell’invecchiamento cutaneo. La diminuzione della produzione di collagene, combinata all’esposizione ai raggi UV, può accentuare questo problema. Il retinolo , presente nella vitamina A, è un ingrediente chiave per contrastare le rughe, stimolando la produzione di collagene ed elastina .

: Le rughe intorno agli occhi sono un segno evidente dell’invecchiamento cutaneo. La diminuzione della produzione di collagene, combinata all’esposizione ai raggi UV, può accentuare questo problema. Il , presente nella vitamina A, è un ingrediente chiave per contrastare le rughe, stimolando la produzione di ed . Iperpigmentazione : L’iperpigmentazione si verifica quando la pelle produce un eccesso di melanina, causando macchie scure intorno agli occhi. I cosmetici contenenti vitamina C e alfa idrossiacidi possono contribuire a esfoliare la pelle e ridurre l’iperpigmentazione.

: L’iperpigmentazione si verifica quando la pelle produce un eccesso di melanina, causando macchie scure intorno agli occhi. I cosmetici contenenti e possono contribuire a esfoliare la pelle e ridurre l’iperpigmentazione. Vasi sanguigni : I vasi sanguigni troppo evidenti sono responsabili delle occhiaie vascolari, che possono apparire anche in giovane età. La caffeina è un ingrediente efficace per restringere i vasi sanguigni e ridurre l’aspetto delle occhiaie. Inoltre, gli impacchi freddi con bustine di tè raffreddate possono aiutare a ridurre il gonfiore e la visibilità dei vasi sanguigni.

: I vasi sanguigni troppo evidenti sono responsabili delle occhiaie vascolari, che possono apparire anche in giovane età. La è un ingrediente efficace per restringere i vasi sanguigni e ridurre l’aspetto delle occhiaie. Inoltre, gli raffreddate possono aiutare a ridurre il gonfiore e la visibilità dei vasi sanguigni. Perdita di volume: La perdita di volume è un altro segno comune dell’invecchiamento della pelle. È causata non solo dall’età, ma anche da fattori esterni come l’esposizione al sole e il fumo. Mantenere un’adeguata idratazione e utilizzare prodotti contenenti acido ialuronico può contribuire a ripristinare volume e compattezza alla pelle.

Oltre a questi rimedi specifici, è importante adottare uno stile di vita sano e bilanciato. Mantenere una dieta equilibrata, bere molta acqua, evitare il fumo e proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV sono passi fondamentali per mantenere la salute della pelle e ridurre l’aspetto delle occhiaie.