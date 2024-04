Gatto e vomito: se il tuo micio rigurgita schiuma bianca rizza subito le antenne: è in corso una grave patologia

Se il gatto vomita schiuma bianca potrebbe esserci qualcosa di grave da far controllare: meglio correre subito ai ripari.

I gatti sono creature tanto dolci quanto imprevedibili, e perciò può capitare a qualsiasi padrone di svegliarsi con una “sorpresina” sul pavimento… ma non per questo dobbiamo sottovalutare la cosa.

Il vomito nei gatti, infatti, viene spesso sottostimato, ma può essere un segnale di problemi di salute che richiedono attenzione veterinaria immediata.

In particolare, se il gatto vomita schiuma bianca, è importante capire le ragioni e agire di conseguenza.

Vediamo assieme quali possono essere le cause di vomito nel gatto e quali azioni intraprendere per salvaguardare la sua salute.

Vomito bianco, potrebbe trattarsi di una qualche patologia

Il vomito del gatto può derivare da diverse cause gastrointestinali, tra cui la gastrite, l’ingestione di corpi estranei come le palle di pelo, o la presenza di malattie infiammatorie intestinali. La gastrite può essere causata da alimenti irritanti, intossicazioni o allergie alimentari. Le palle di pelo, comuni soprattutto durante la muta, possono causare irritazione o ostruzione dell’apparato digerente. Inoltre, malattie infettive come la panleucopenia felina possono provocare vomito e diarrea.

Altre volte, il vomito può essere causato da malattie che coinvolgono organi come il pancreas, il fegato, i reni o la tiroide. La pancreatite, l’insufficienza epatica, il diabete, l’insufficienza renale e l’ipertiroidismo possono tutti causare vomito nei gatti. La pancreatite è caratterizzata dall’infiammazione del pancreas, mentre l’insufficienza epatica può portare a sintomi generici come inappetenza e dimagrimento. Il diabete può causare vomito insieme ad altri sintomi come aumento della sete e dell’appetito. L’insufficienza renale è comune nei gatti anziani e può provocare vomito, inappetenza e cambiamenti nella frequenza urinaria. L’ipertiroidismo, invece, può causare iperattività, dimagrimento e aumento dell’appetito.

Se il gatto vomita schiuma bianca non stare con le mani in mano

Quando un gatto vomita schiuma bianca, è importante agire prontamente. È utile annotare i sintomi osservati, inclusa la frequenza e la consistenza del vomito, per aiutare il veterinario nella diagnosi; fondamentale inoltre assicurarsi che il gatto segua una dieta bilanciata e adatta alle sue esigenze nutrizionali, il che può aiutare a prevenire problemi gastrointestinali. Anche mantenere l’ambiente del gatto sicuro e tranquillo può aiutare a prevenire l’ingestione di oggetti pericolosi.

Portare regolarmente il gatto dal veterinario per controlli può aiutare a individuare precocemente eventuali problemi di salute. Il vomito non è normale e può indicare problemi di salute più gravi, e solo il veterinario sarà in grado di diagnosticare la causa precisa e prescrivere il trattamento appropriato. Ricordati anche di rispettare il calendario dei trattamenti antiparassitari interni ed esterni, che possono prevenire infestazioni parassitarie che possono causare vomito.