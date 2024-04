Cane, se il tuo cucciolo morde non lo punire: la tecnica degli addestratori per educarlo con dolcezza

Il tuo cucciolo continua a mordere oggetti sparsi per casa? Pazienta: smetterà presto. Se vuoi sapere quanto presto, te lo spieghiamo noi.

Se hai un cucciolo, sai bene quanto possa essere frustrante la sua tendenza a mordere tutto ciò che trova.

Un comportamento recidivo spesso richiama le punizioni, ma non sempre questo genere di reazione porta ad un risultato positivo.

Molto più sano e normale è invece chiedersi quando smetterà di farlo e se c’è qualcosa che possiamo fare per aiutarlo.

In questo articolo, esploreremo le cause di questo comportamento e come affrontarlo.

Evita le punizioni e utilizza questo metodo

I cuccioli hanno un’innata curiosità nei confronti del mondo che li circonda, e la loro fase di mordicchiamento fa parte del loro naturale processo di esplorazione. I cuccioli, nonostante possano sembrare intenti a distruggere le nostre cose, non lo fanno per infastidire, ma seguono semplicemente i loro istinti. Da un lato, il mordicchiamento è un modo per loro di esplorare l’ambiente e comprendere i propri limiti. È un comportamento normale che li aiuta a imparare le lezioni fondamentali per la loro vita adulta. Inoltre, durante la fase di crescita, i cuccioli sostituiscono i loro denti da latte con quelli permanenti, il che aumenta ulteriormente il desiderio di mordere.

Ma quando smettono di farlo? Generalmente, i cuccioli smettono di mordere tutto intorno ai quattro mesi di età, quando hanno completato il cambio dei denti. Tuttavia, è importante comprendere che ogni cane è diverso e alcuni possono continuare a mordicchiare più a lungo di altri. E se il mordicchiamento diventa un problema? Insegnare al tuo cucciolo a non mordere richiede pazienza e coerenza. Quando il cucciolo comincia a mordere qualcosa che non dovrebbe, interrompi immediatamente il gioco e offrigli un giocattolo adatto al suo posto. Ripeti questo schema ogni volta che è necessario, premiando e incoraggiando il cucciolo quando gioca correttamente con il giocattolo.

Mordicchiamento dei cuccioli, cosa fare se il problema persiste

Tuttavia, ci sono casi in cui il cucciolo sembra non interessato ai giocattoli e continua a mordere tutto intorno a sé. In queste situazioni, è importante valutare le sue condizioni di vita. Se il cucciolo è solo per lunghi periodi di tempo, non ha abbastanza stimoli o è stressato, potrebbe sviluppare comportamenti distruttivi. Per correggere questo comportamento, è necessario migliorare il suo ambiente e fornirgli più attenzione, compagnia e stimolazione mentale. Passeggiate ed esercizio fisico regolari sono essenziali per ridurre l’ansia e l’eccessiva energia che potrebbero portare al mordicchiamento e ad altri comportamenti indesiderati.

Tuttavia, se i problemi persistono nonostante i tuoi sforzi, potrebbe essere necessario cercare l’aiuto di un professionista. Un veterinario specializzato in comportamento canino o un etologo sono in grado di fornire consulenza e supporto per affrontare i problemi comportamentali del tuo cucciolo. Con la loro guida, potrai capire meglio a che età il cane smetterà di mordere tutto e ricevere consigli su come gestire il suo comportamento.