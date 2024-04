Lilo & Stitch, ecco che animale è il vulcanico protagonista del film Disney | La teoria pazzesca che ha conquistato i fan

Caotico, irriverente, e alieno: a cosa si ispira Stitch, una delle creature più famose e amate di casa Disney?

“Ohana significa famiglia, e famiglia significa che nessuno viene abbandonato… o dimenticato“. È quasi sicuro che, se avete riconosciuto questa citazione, fate parte della generazione dei millenial, o tutt’al più della generazione Z.

Lilo & Stitch, film del 2002 di casa Disney, è più di una pellicola cinematografica: è un vero e proprio fenomeno culturale che ha segnato il cuore di più generazioni con la sua storia, al contempo semplice ma estremamente emotiva.

Ma la trama non è l’unica ragione per cui il film ha ottenuto tanto successo: anche a distanza di più di vent’anni, Stitch continua ad essere una delle icone del merchandise Disney.

Il suo design mostruoso ma tenero è irresistibile, ma qual è il suo corrispettivo nella vita reale? Scopriamolo assieme.

Che animale sarebbe Stitch nella vita reale?

Nella pellicola originale ad opera di Chris Sanders e Dean DeBlois, ambientata tra le suggestive Hawaii e lo spazio profondo, l’ispirazione di Stitch non viene mai esplicitata, né lui viene paragonato al 100% a un animale realmente esistente. L’alieno blu, creato dallo scienziato pazzo Jumba Jookiba, viene scambiato per un cane (investito) e adottato dalla piccola protagonista femminile del film, Lilo, alla ricerca di un compagno di giochi.

Il messaggio del film, il già citato Ohana, viaggia pari passo con la volontà di lasciare vaga l’identità di Stitch. Come Lilo, orfana di genitori e in procinto di essere portata via da casa dai servizi sociali, Stitch è un’anomalia in qualunque contesto si ritrovi; ma alla fine del film è proprio la sua natura di “brutto anatraccolo“ a permettergli di vincere contro gli alieni che vogliono imprigionarlo, e contro i servizi sociali che vorrebbero separarlo da Lilo. Stitch è una creatura unica, all’interno della trama; ma cosa sappiamo delle ispirazioni del suo design?

La teoria che ha conquistato i fan del film Disney

Stitch è un essere unico, una fusione tra un cane e un alieno. Il suo aspetto richiama vagamente quello di un bulldog francese, con un naso pronunciato e grandi orecchie a punta. Tuttavia, il suo corpo compatto e le sue zampe artigliate ricordano più un cinghiale o addirittura un gatto. Le sue antenne, invece, conferiscono un tocco alieno al suo aspetto. Se dovessimo trovare un corrispettivo nella natura, potremmo guardare al tarsio filippino, un piccolo primate con grandi occhi e artigli. Tuttavia, Stitch è un’ibrido di diverse specie, ed è proprio la combinazione di queste caratteristiche che lo rende così affascinante e unico.

Oltre alle sue caratteristiche fisiche, è il comportamento di Stitch a renderlo un personaggio così amato. È divertente e giocoso come un cane, ma allo stesso tempo può essere imprevedibile e persino dispettoso. Tuttavia, grazie all’amore e agli insegnamenti di Lilo, impara i valori della famiglia e dell’amicizia. Quale che sia la risposta, una cosa è certa: il patchwork di cui Stitch (il cui nome può essere letteralmente tradotto come “cucitura”) è composto funziona alla grande, anche a distanza di anni.