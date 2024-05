Ferragnez, ecco quanto è costata Paloma, l’adorabile quattrozampe di Fedez e Chiara Ferragni | Rimarrai scioccato dal prezzo

Ti sei mai chiesto quanto sia costata Paloma, la cagnolina dei Ferragnez? Questo adorabile quattrozampe ha un prezzo stellare!

Dopo la piccola e dolce Matilda, una meravigliosa bulldog francese, i Ferragnez hanno scelto di adottare Paloma. Nonostante l’amore tra i due sia giunto al capolinea, questa bellissima cagnolina è un ulteriore filo che continuerà ad unirli. Ti sei mai chiesto quanto possa effettivamente costare un cucciolo di Golden Retriever? La risposta ti sorprenderà. L’adorabile quattrozampe ha in realtà un costo stellare.

I Ferragnez hanno da sempre espresso il loro amore per gli animali e, in particolar modo, per i cani.

Dopo la morte della dolcissima Matilda, la quale accompagnava Chiara Ferragni dal 2010, la famiglia ha deciso di adottare Paloma. Inutile dire che sui social i followers della coppia sono impazziti e la cagnolina è entrata immediatamente nel cuore degli utenti. Nonostante però tra Chiara e Fedez sia finita da qualche settimana, i due sono sicuramente rimasti in contatto per i propri figli Leone e Vittoria e per la meravigliosa quattrozampe Paloma.

Se anche tu avevi pensato di adottare la stessa razza di cane dopo esserti innamorato di Paloma, c’è una cosa di cui dovresti prima essere a conoscenza.

Paloma dei Ferragnez: la cagnolina più cliccata d’Italia

Fedez, non appena Paloma è entrata all’interno della famiglia, ha cominciato a condividere sui social video super divertenti. La cagnolina è una buffissima Golden Retriever che, per natura, ha un carattere affettuoso super vivace. La particolarità di questo cane è sicuramente il suo pelo. In età adulta è necessario spazzolarlo quanto più possibile, per evitare che si vadano a creare dei nodi difficili poi da sbrogliare. Paloma è entrata immediatamente nel cuore delle persone e potremmo certamente affermare che sia diventata la quattrozampe più cliccata d’Italia.

Ma quanto è effettivamente costata ai Ferragnez? Scopriamolo subito insieme nel seguente paragrafo.

Il costo di un Golden Retriever

Essendo una razza di cane pura, Paloma è costata sicuramente moltissimo a Chiara Ferragni e Fedez. Generalmente i cuccioli di Golden Retriever possono costare tra i 1.000€ ed i 2.500€. Se quindi anche tu avevi pensato di acquistarne uno, accertati che ti venga rilasciato anche il suo pedigree. Soltanto così potrai essere sicuro al cento per cento che si tratterà di un Golden Retriever puro al cento per cento.

E tu eri a conoscenza del costo di Paloma? D’altronde, sappiamo benissimo che ai Ferragnez non manca sicuramente un conto in banca faraonico!