Gatto, se perde il pelo stai in campana: è in atto una grave infestazione | Il monito dei veterinari italiani

Ogni gatto perde il pelo, ma se la perdita è eccessiva e il micio si fa del male sta attento: potrebbe esserci un rischio parassitario…

Se hai un gatto, sai bene quanto possa essere comune trovare i suoi peli ovunque: sul divano, sui vestiti e persino nel piatto.

Ma quando questa perdita di pelo diventa eccessiva, potrebbe essere un segnale di un problema più serio.

I veterinari italiani avvertono: se il tuo gatto perde troppo pelo, potrebbe essere in atto una grave infestazione.

Scopriamo assieme quali sono i campanelli d’allarme che possono aiutarti a capire perché il tuo gatto perde pelo, e se c’è qualcosa che non va.

Possibili infestazioni gravi se il gatto si gratta in maniera compulsiva

La perdita di pelo nei gatti è un fenomeno naturale, soprattutto durante la muta. Tuttavia, quando noti chiazze calve sulla pelle del tuo micio, presenza di forfora o se lo vedi grattarsi in modo eccessivo, potrebbe essere segno di un problema sottostante. In questi casi è importante fare attenzione e agire prontamente. Una delle cause più comuni della perdita eccessiva di pelo nei gatti è l’infestazione da parassiti, come le pulci. Questi fastidiosi insetti non solo succhiano il sangue del gatto, ma possono anche causare allergie che portano a prurito e irritazione cutanea, spingendo il gatto a leccarsi e graffiarsi in modo compulsivo.

Per prevenire questo problema, è fondamentale adottare misure preventive come la sverminazione regolare del tuo animale domestico. Insieme al veterinario, è possibile stabilire un calendario di trattamenti antiparassitari adatto alle esigenze del tuo gatto, garantendo così la sua salute e il suo benessere. Ma, al di là della presenza di possibili parassiti, quali sono i passaggi fondamentali per prevenire l’eccessiva perdita di pelo nei nostri amici felini?

I consigli dei veterinari perché non perda troppo pelo

Innanzitutto, una corretta alimentazione è essenziale. Una dieta equilibrata e ricca di nutrienti favorisce una buona salute della pelle e del pelo. Assicurati che il cibo del tuo gatto contenga tutti i nutrienti di cui ha bisogno per mantenere un manto sano e lucente. In secondo luogo, la cura regolare del pelo è importante: spazzolare il tuo gatto regolarmente non solo aiuta a ridurre la quantità di pelo morto sul suo corpo, ma favorisce anche la circolazione sanguigna e previene la formazione di nodi e grovigli.

Inoltre, è importante mantenere l’ambiente domestico pulito e libero da parassiti. Lavare regolarmente la sua cuccia, il suo cesto e gli altri oggetti che utilizza può contribuire a ridurre il rischio di infestazioni da pulci e acari. Infine, presta attenzione ai segnali che il tuo gatto ti dà. Se noti cambiamenti nel suo comportamento, nella sua pelle o nella sua pelliccia, non esitare a consultare il veterinario. Una diagnosi tempestiva può fare la differenza nel trattamento di eventuali problemi di salute.