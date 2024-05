Cane e gallina, se li lasci assieme succede l’incredibile: volano penne da tutte le parti | Il video che ti farà piangere a dirotto

Hai mai visto cosa succede se lasci un cane assieme ad una gallina? Potrebbero volare penne ovunque. Il video ha fatto impazzire il web.



I cani sono dei giocosi animaletti a quattro zampe che amano la compagnia di chiunque, persino delle galline! In queste ore è divenuto virale un video su TikTok che ha fatto piangere centinaia di utenti. Inutile dire che sono volate penne ovunque e le immagini hanno lasciato tutti quanti senza parole. Ecco dunque cosa può accadere se anche tu lasci assieme il tuo cane con una gallina, da non crederci!

Gli amanti degli animali, proprio in queste ore, avranno sicuramente visto un video su TikTok con un cane ed una gallina come protagonisti.

Nonostante siano due animali completamente differenti tra di loro, sembrerebbe che ci sia una cosa che entrambi amano fare alla follia. Le immagini divenute virali sul social hanno lasciato la rete a bocca aperta e hanno fatto piangere parecchi internauti. D’altronde, non è poi così frequente vedere i nostri amici pelosetti in compagnia di questi pennuti!

Ma bando alle ciance, e scopriamo subito cosa può accadere se un cane e una gallina dovessero mai incontrarsi.

Il cane e la gallina divenuti virali sui social

Il video in questione è stato pubblicato proprio su TikTok e sarebbe perfetto anche per la nota trasmissione Paperissima. Protagonisti sono proprio un bellissimo Golden Retriever dal lungo pelo marrone e una simpaticissima gallina. Le immagini, a giudicare dall’ambiente bucolico, sono state probabilmente registrate all’interno di una fattoria. L’incontro tra questi due animali così differenti tra di loro ha fatto piangere dalle risate tutto il web!

Sembrerebbe infatti che tra il cane e la gallina ci siano due passioni in comune: correre come dei pazzi e giocare a nascondino!

Il video pubblicato su Tik Tok

I due animali sembrano condividere un momento super divertente, in cui giocano a rincorrersi attorno a dei bancali impilati su un prato. Ad un certo punto il Golden Retriever si nasconde e la gallina si ferma improvvisamente, tutta spaesata. Dopo qualche secondo il muso del cagnolino appare da dietro ai bancali come a dire: “Adesso ti sistemo io”. Puntando tutto sull’effetto sorpresa, il cane fa un piccolo abbaio scherzoso, prendendola alla sprovvista, e la gallina vola in aria tutta spaventata.

Un video che sembra uscito da un film comico e che ha fatto impazzire tutto il mondo del web. Il cane e la gallina sono proprio una coppia pazzesca!