Tartaruga domestica, attenzione massima alla sua dieta: questo alimento molto comune è veleno puro per lei

Se hai una tartaruga o vorresti prenderne una, ci sono dei dettagli che devi conoscere sulla sua alimentazione: evita questo cibo tossico.

Le tartarughe di terra sono affascinanti compagni domestici, apprezzati per la loro natura tranquilla e il carattere docile.

Sebbene non siano così comuni come cani e gatti, queste creature sono adatte a coloro che cercano una compagnia più silenziosa e meno impegnativa.

Tuttavia, per garantire il loro benessere, è fondamentale conoscere le loro esigenze alimentari e le cure necessarie.

Scopriamo assieme quali cibi non devono assolutamente rientrare nella dieta di questi splendidi animali.

Se adotti una tartaruga evita assolutamente questi alimenti

L’alimentazione delle tartarughe di terra è principalmente vegetariana. Sebbene possano cibarsi occasionalmente di piccoli molluschi terrestri come le chiocciole, è importante fornire loro una dieta a base di verdure ed erbe per garantire una salute ottimale. Tuttavia, è fondamentale evitare alcuni cibi che possono essere dannosi, se non addirittura letali, per le tartarughe. In primis, è importante evitare il pane e i prodotti da forno. Anche se possono sembrare una delizia per le tartarughe, e sono facilmente reperibili in ogni casa, questi alimenti possono provocare seri problemi digestivi e indebolire gli organi in maniera irreversibile.

Allo stesso modo, la carne è assolutamente vietata. Anche se le tartarughe possono nutrirsi di lumache in natura, la carne è tossica per loro. Le proteine necessarie possono essere ottenute da fonti vegetali come l’erba medica, il trifoglio e la vite. Latte, derivati e formaggi sono anch’essi dannosi per le tartarughe di terra e dovrebbero essere evitati completamente. Questi alimenti possono causare problemi digestivi e nutrizionali.

Tra i cibi da evitare anche alcune verdure

Alcuni tipi di erbe e ortaggi devono essere evitati, in quanto contengono quantità eccessive di fosforo, che può essere dannoso per le tartarughe. Questi includono la radice di barbabietola, il cetriolo, i fagioli e i legumi, la melanzana e il peperone. Anche alcuni frutti sono vietati, come la pesca e la banana, poiché possono causare squilibri nella dieta e problemi digestivi. È importante monitorare attentamente l’alimentazione della tartaruga e prestare attenzione a eventuali sintomi di problemi di salute. Uno dei segnali più evidenti di un’alimentazione scorretta è la deformazione del carapace. Se gli scuti della tartaruga non sono lisci ma formano piccole piramidi, potrebbe indicare una carenza nutrizionale o un eccesso di cibo dannoso.

In caso di dubbi sull’alimentazione o sulla salute della tartaruga, è sempre consigliabile consultare un veterinario specializzato in rettili. Il vet può infatti fornire consigli specifici e indicazioni su come modificare la dieta della tartaruga e garantire così il suo benessere. Oltre all’alimentazione, le tartarughe di terra hanno anche altre esigenze, come un ambiente adeguato e cure regolari. È importante fornire loro un habitat confortevole e sicuro, con accesso a luce solare e a una temperatura controllata, e non sottovalutare le loro necessità.