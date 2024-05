Cane anziano, se noti questo dettaglio mentre lo accarezzi non perdere un secondo: potrebbe trattarsi di una patologia letale

Hai anche tu un cane ormai anziano? Presta la massima attenzione se, accarezzandolo, noti questo dettaglio.

I cani sono i migliori amici dell’uomo e non c’è cosa più bella al mondo di stargli accanto per tutta la loro vita. Curarsi di loro è fondamentale se si decide di prendere questo impegno. Soprattutto quando cominciano ad essere anziani, anche le più piccole cose non dovrebbero sfuggirci. Se anche tu hai un amico pelosetto avanti con l’età e accarezzandolo noti questo dettaglio, allora dovresti correre dal tuo veterinario. Ma ecco di cosa si tratta.

Gli animali, al contrario degli esseri umani, non hanno il dono della parola e, purtroppo, soffrono in silenzio.

Soprattutto quando raggiungono una certa età, può capitare che si presentino dal giorno alla notte delle patologie. Per quanto riguarda i cani, ne esiste una in particolar modo molto silenziosa e che generalmente si manifesta quando l’animale è abbastanza anziano. Fondamentale è quindi prendere subito in mano la situazione e portare l’amico a quattro zampe dal veterinario.

Questa patologia è facilmente riconoscibile quando si accarezza l’animale. Ma ecco nello specifico di che cosa si tratta.

Il dettaglio che non dovrebbe sfuggirti con un cane anziano

Se anche tu hai notato strani bozzi sottopelle quando accarezzi il tuo cagnolino, forse dovresti leggere questo articolo. La pallina sottopelle può essere spesso e volentieri innocua ma, nei casi più gravi, potrebbe trattarsi di un tumore della pelle. È fondamentale quindi accorgersi immediatamente dell’escrescenza, contattare il veterinario di fiducia e fare tutte le dovute analisi. Se il tumore viene diagnosticato per tempo, ci saranno maggiori probabilità di guarigione.

Ma perché possono apparire dal giorno alla notte al nostro cane? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Il tumore della pelle nell’animale

Purtroppo i tumore delle pelle nel cane possono apparire dal giorno alla notte, senza un evidente causa specifica. Se trattata in tempo, questa patologia non si diffonderà nell’animale e ci sarà un’alta probabilità di guarigione. I tumore della pelle si suddividono in: carcinomi a cellule squamose, i quali si trovano principalmente sul muso del cane, carcinomi mammari localizzati sulle mammelle, fibrosarcomi nelle razze a taglia grande, melanomi dovuti da una troppa esposizione al sole e osteosarcomi situati principalmente negli arti.

Se quindi anche tu hai un cagnolino ormai anziano e hai notato questi bozzi sottopelle, ti consigliamo di contattare il tuo veterinario di fiducia per disporre di una diagnosi immediata. Non sottovalutare la cosa.