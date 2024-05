Se il tuo cane ti lecca, stai rischiando grosso: così metti a repentaglio la tua salute e quella dei tuoi cari

Le lappate del tuo cane sono grandi dimostrazioni d’affetto… ma non solo: attento a non mettere a rischio la salute!

Quando il nostro amato cane ci lecca il viso, spesso lo consideriamo un gesto affettuoso e innocuo.

Tuttavia, dietro quella dolcezza si nasconde un pericolo per la nostra salute e quella dei nostri cari. Le leccate dei cani possono trasmettere batteri e parassiti dannosi, mettendo a rischio il benessere di tutta la famiglia.

È importante essere consapevoli dei potenziali rischi associati a questo comportamento apparentemente innocuo, e prendere le precauzioni necessarie per proteggere la salute nostra e dei nostri animali domestici.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio quali sono i pericoli del farsi leccare dai cani e come possiamo minimizzare i rischi per godere appieno della compagnia del nostro fedele amico a quattro zampe.

Se il cane ti lecca rischi infezioni terribili

L’affetto incondizionato di un cane è una delle gioie più pure della vita. Tuttavia, c’è un lato di questa interazione che spesso passa inosservato: le potenziali conseguenze delle leccate canine sulla nostra salute. Quando Fido ci saluta con una leccata sul viso, raramente ci soffermiamo a pensare a tutto ciò che la sua bocca potrebbe contenere; ma forse è tempo di farlo. La bocca di un cane è un terreno fertile per una vasta gamma di microrganismi, molti dei quali sono relativamente innocui per gli esseri umani; tuttavia, esistono casi, seppur rari, in cui queste leccate possono trasmettere malattie pericolose. Il termine tecnico per queste malattie è zoonosi, e si riferisce alle malattie infettive trasmesse da animali agli esseri umani attraverso morsi, graffi o contatto con la saliva.

Una delle zoonosi più temute è causata da un batterio chiamato Capnocytophaga canimorsus, che si trova nella bocca di circa tre quarti dei cani e dei gatti altrimenti sani. Sebbene sia raro, questo batterio può provocare una grave infezione del sangue, nota come sepsi, che può essere potenzialmente fatale se non trattata prontamente. Altri microrganismi, come il Pasteurella multocida, possono causare infezioni più localizzate, ma comunque serie, come la meningite.

Se non vuoi rinunciare alle coccole adotta queste precauzioni

Nonostante questi rischi, è importante sottolineare che la stragrande maggioranza delle persone che ricevono leccate dai loro cani non si ammala. Molte persone vivono in armonia con i loro animali domestici senza incorrere in problemi di salute. Tuttavia, ci sono alcune categorie di persone che sono particolarmente vulnerabili alle zoonosi, come gli immunocompromessi, i neonati, gli anziani e le donne in gravidanza. Per loro, il rischio di contrarre un’infezione zoonotica potrebbe essere significativamente più alto.

Alla luce di questi rischi, è importante adottare alcune precauzioni quando si tratta di interagire con i nostri amici pelosi. Una buona igiene è fondamentale: lavarsi le mani dopo aver giocato con il cane, evitare di farsi leccare direttamente sulla faccia, soprattutto intorno alla bocca e agli occhi, e mantenere aggiornate le vaccinazioni del proprio animale domestico possono ridurre significativamente il rischio di contrarre malattie trasmesse dagli animali.