Animali esotici, da oggi puoi adottare quello che vuoi, e costa solo pochi centesimi | L’iniziativa rivoluzionaria targata LAV

E tu lo sapevi che da oggi puoi adottare degli animali esotici? Ti costerà pochissimi centesimi e sicuramente non te ne pentirai!

Siamo certamente abituati a vedere cani, gatti, conigli o pesciolini dentro le nostre abitazioni, così come in quelle di amici o parenti. Quello che però forse non sapete è che, da oggi, sarà possibile adottare dei bellissimi animali esotici. Costeranno pochissimi centesimi e si tratterà di una perfetta occasione per salvare delle razze tenute in cattività. Ma ecco di cosa si tratta e perché dovresti prenderlo in considerazione anche tu.

Non c’è cosa più bella al mondo che adottare un animale e donargli tutto il nostro amore.

Tra le scelte più quotate dalle famiglie troviamo sicuramente il cane e il gatto, perfetti per chi ha bisogno di compagnia e ama prendersi cura del prossimo. Anche un acquario con dentro dei fantastici pesciolini o un coniglio che zampetta per casa ci permettono di colorare la nostra giornata e salvare delle vite. Se però stai cercando un animale esotico e più particolare, forse dovresti leggere le prossime righe.

Questo perché, attraverso un sito internet, sarà possibile adottare legalmente tutte queste meraviglie.

Come adottare degli animali esotici

Per fare questo bellissimo gesto basterà un semplice click. Il sito in questione è Lav.it, e sono in molti ad aver scelto questa opzione. In questo modo avrai la possibilità di fare un’adozione a distanza e allargare la tua famiglia in maniera un po’ differente. Ti basteranno 0.50€ al giorno, e potresti prendere in considerazione questa soluzione anche se sei nella terza età o se non hai la possibilità di ospitare degli animali dentro casa.

LAV, ovvero la Lega Anti-Vivisezione, si impegna fortemente a salvaguardare moltissimi animali domestici, ma anche quelli esotici. Ecco quali nello specifico.

Tutto quello da sapere su lav.it

Sul sito per l’adozione a distanza viene specificato: “Non tutti gli animali che salviamo da violenze e maltrattamenti possono avere una famiglia. Ma tutti loro meritano un’opportunità per essere felici.” Tra i bellissimi animali che potresti aiutare con pochissimi centesimi troviamo: la zebra Arturo, le scimmiette Alfa e Buddha, il leone Madiba, il pappagallo Rodrigo e molti altri ancora. Ognuno di questi animali ha una storia molto difficile alle spalle e il team di LAV li ha salvati da situazioni di cattività. Non appena avrai adottato il tuo amico a distanza riceverai un attestato come prova di questo tuo bellissimo gesto, nonché delle foto a cadenza regolare e dei resoconti che ti permetteranno di conoscere come sta e come trascorre le sue giornate.

Che aspetti ad adottare anche tu un animale esotico? Non sarà assolutamente un impegno gravoso, e salverai comunque una vita!