Sphynx, se ti sei innamorato di questa razza corri a fare un finanziamento | Il prezzo assurdo dell’iconico gatto-sfinge

Ti sei innamorato degli aristocratici gatti Sphynx? Preparati a sborsare cifre astronomiche: non sono affatto economici…

Se ti sei innamorato della razza di gatto Sphynx, preparati a sborsare un bel po’ di soldi.

L’iconico gatto-sfinge è noto per il suo fascino unico e la sua pelle senza pelo, ma il suo prezzo è fuori dal comune.

Se stai pensando di aggiungere uno di questi felini alla tua famiglia, potresti dover fare un finanziamento. Ma cosa rende così costosi questi affascinanti gatti?

Scopriamo insieme il mondo dietro al prezzo assurdo degli Sphynx e cosa spinge gli amanti dei gatti a investire così tanto per portare a casa uno di questi affettuosi compagni.

Col suo prezzo, il gatto-sfinge lascia nudo anche te

I gatti Sphynx sono una razza unica, riconoscibile per i loro corpi privi di peli, le orecchie grandi e gli occhi sporgenti. La loro peculiare bellezza li rende ambiti da molti, ma non sono animali comuni che si trovano in qualsiasi negozio di animali. Quanto costa acquistare un gattino Sphynx? E quali sono i fattori che influenzano il loro prezzo? I prezzi dei gatti Sphynx possono variare notevolmente, a seconda del pedigree, della provenienza e della qualità. In media, i gattini Sphynx possono costare tra i 1800 e i 9000 euro. Questo range di prezzo riflette la domanda elevata per questa razza particolare, nonché il lavoro e gli investimenti necessari per la loro cura durante l’allevamento.

Ma perché un prezzo così alto per un gatto senza pelo? La calvizie degli Sphynx è una caratteristica distintiva che attrae molte persone, e per alcuni, il prezzo è più che giustificato. Inoltre, i gatti Sphynx possono essere considerati una sorta di investimento, specialmente se si desiderano i diritti di riproduzione. I gattini provenienti da linee campione o con colori unici possono superare la fascia di prezzo media.

Corri a fare un finanziamento se ne vuoi uno

Il lignaggio del gattino è un fattore cruciale nel determinare il suo prezzo. I gatti provenienti da linee di alta qualità da esposizione, con certificati e riconoscimenti, saranno generalmente più costosi. Inoltre, se l’allevatore include i diritti di riproduzione nell’acquisto, il prezzo sarà ulteriormente aumentato. Altri costi da considerare includono i test veterinari necessari per garantire la salute del gattino. Prima di essere consegnati ai loro nuovi proprietari, i gattini Sphynx devono essere sottoposti a esami del sangue, scansioni cardiache e altri controlli per prevenire eventuali problemi genetici. Questi test e le relative visite veterinarie iniziali aggiungono ulteriori costi al prezzo finale del gattino.

Inoltre, la disponibilità di gattini Sphynx può essere limitata, il che potrebbe richiedere ai potenziali acquirenti di viaggiare per trovarne uno. Alcuni allevatori possono anche essere selettivi nella scelta dei loro acquirenti, preferendo quelli disposti a pagare di più per garantire potenzialmente un ambiente amorevole e adatto al loro gatto Sphynx. Se sei interessato a questa affascinante razza felina, è importante considerare attentamente tutti questi elementi prima di fare un investimento. Anche se i gatti Sphynx possono sembrare costosi, per molti appassionati sono considerati una scelta preziosa e gratificante.