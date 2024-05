Zecca, i 3 errori fatali (ma in buona fede) che fanno tutti i proprietari di cani e gatti: le conseguenze sono devastanti

Ecco i 3 errori fatali da non commettere quando il nostro animale si becca una zecca. Le conseguenze possono essere devastanti.

Se anche tu ami passare il tuo tempo libero facendo delle lunghe passeggiate con il tuo cane o lasci spesso che il tuo gatto esca da solo, forse dovresti leggere questo articolo. Questo perché le zecche potrebbero essere dietro l’angolo e diventare particolarmente rischiose per i tuoi animali. Esistono 3 gravi errori che i padroni commettono in buona fede, ma che possono compromettere la salute dei rispettivi pet. Ecco quali sono.

Le zecche sono artropodi che si nutrono con il sangue dell’essere umano e degli animali. Spesso, accorgersi della loro presenza può essere abbastanza difficile.

I nostri animali a quattro zampe, purtroppo, sono delle vittime perfette per questo parassita succhia sangue. Se anche tu ne hai notata una sulla pelle del tuo cane o gatto, non strapparla con leggerezza, e non commettere assolutamente questi gravi errori. Le conseguenze per il tuo animale potrebbero essere molto gravi e, da fastidiosa, la zecca potrebbe addirittura diventare mortale.

Ecco quindi, nello specifico, come comportarsi quando si nota la presenza di questo minuscolo animaletto sulla cute dei nostri amici a quattro zampe.

Gli errori da non commettere quando si vuole uccidere una zecca

Innanzitutto, le zecche sono dei piccoli parassiti a forma di ragno che si gonfiano via via quando succhiano il sangue. La zecca non è dolorosa e, proprio per questo, potresti accorgerti della sua presenza quando ha già infettato il tuo animale. Il primo errore che non dovresti mai commettere è quello di staccare con le tue dita questo parassito. Questo perché potrebbe risultare soltanto apparentemente tolta, mentre la testolina dell’insetto può facilmente rimanere sotto lo strato cutaneo.

La giusta tecnica da utilizzare è quella di afferrarla con una pinzetta e compiere un movimento rotatorio, oppure acquistare un apposito uncino per zecche.

Altri sbagli da non sottovalutare

Un altro sbaglio abbastanza frequente tra i padroni di cani e gatti è quello di cercare di anestetizzare le zecche. Spesso vengono utilizzati fumo di sigarette, alcool, ghiaccio e persino olio, ma ognuna di queste tecniche è sbagliata al cento per cento! Infatti, nessuna di queste soluzioni funziona davvero e potrebbero soltanto stimolare ulteriormente la zecca a produrre più saliva. Infine, ricordati sempre di prevenire la problematica con almeno uno dei moltissimi trattamenti antiparassitari per animali presenti in commercio. Sorvolare tale eventualità rappresenta un grosso sbaglio, e il nostro animale potrebbe essere costantemente esposto a questi terribili parassiti.

Soltanto così il tuo cane o il tuo gatto sarà protetto dalle zecche e non rischierai di mettere in pericolo la sua salute.