Cane, questi 3 segnali indicano che il vostro rapporto è squilibrato | Il monito del dog trainer: “Sono forti segnali di stress”

Un dog trainer ha spiegato su TikTok i 3 segnali che indicano un rapporto squilibrato con il tuo cane. Ecco quali sono.

I cani sono sicuramente i migliori amici dell’uomo e senza di loro le nostre vite sarebbero molto più noiose. Se anche tu ne hai uno, ti conviene leggere questo articolo. Questo perché, spesso e volentieri, senza rendercene conto potremmo dargli fastidio o creargli stress. Un dog trainer, proprio in queste ore, ha spiegato quali sono i 3 segnali che indicano un rapporto squilibrato con il tuo cane. Ecco quali sono nel dettaglio.

I nostri animali a quattro zampe, al contrario di noi esseri umani, non hanno la facoltà della parola e, proprio per questo, capirli non è sempre così facile.

Nonostante però non possano comunicare verbalmente con noi, i cani assumono dei comportamenti ben chiari quando vogliono dirci qualcosa. Sottovalutarli potrebbe essere un grave errore e, inevitabilmente, compromettere il rapporto con i nostri cuccioli. Esiste un particolare sbaglio che probabilmente avrai commesso anche tu qualche volta. Ma di cosa si tratta? Un video divenuto virale sui social ha aperto gli occhi a moltissime persone.

Le parole di Antonio Puccio, un dog trainer particolarmente seguito su TikTok, hanno sottolineato cosa non fare mai con il proprio cane.

Quando il rapporto diventa squilibrato con il nostro cane

Antonio Puccio ha spiegato che baciare e abbracciare il nostro cane potrebbe essere un grandissimo sbaglio. Questo perché nella comunicazione canina non esiste assolutamente questo gesto e, proprio per questo, potrebbe essere frainteso dal nostro animale a quattro zampe. Per dimostrare il suo disagio il cane non deve necessariamente abbaiare o ringhiare: esistono piuttosto 3 segnali in particolar modo a cui dovremmo prestare la massima attenzione in futuro.

Non ci resta che scoprirli nel dettaglio nel paragrafo seguente. Il dog trainer ha lasciato tutti quanti senza parole.

I segnali da non sottovalutare

Generalmente, quando il cane si sente a disagio a causa dei baci o degli abbracci dati, un segnale potrebbe essere quello di spostare il proprio muso nella direzione opposta. Anche quando l’animale comincia a leccarsi il naso o scrolla il proprio corpo non appena ci siamo allontanati, vuol dire che non ha apprezzato minimamente questo nostro gesto di affetto. “Questi sono dei segnali di stress che ti stanno indicando che il tuo cane non sta gradendo quel tipo di interazione. Quindi, se stai baciando il tuo cane smetti di farlo” ha spiegato il dog trainer durante il video su Tik Tok.

E tu che ne pensi? Come reagisce il tuo peloso alle effusioni affettuose?