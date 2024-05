Gatto più bello del mondo, lo trovi solo a Bolzano | Ecco chi è Tornado, la tigre in miniatura da strapazzare di coccole e baci

Nel cuore di Bolzano si nasconde una scoperta dolcissima: si chiama Tornado, pesa 10Kg ed è il gatto più bello al mondo.

Nascosto tra le pittoresche strade di Bolzano si trova un vero tesoro felino: Tornado, il gatto più bello del mondo.

Conosciuto per la sua sorprendente somiglianza con una tigre in miniatura, questo felino ha rubato i cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.

Con la sua personalità affettuosa e giocosa, Tornado è diventato una celebrità locale, attirando l’attenzione e l’affetto di chiunque lo incontri.

Scopriamo chi è questo piccolo grande protagonista, pronto a farsi coccolare e a regalare sorrisi a tutti gli abitanti di Bolzano e non solo.

Una mini-tigre che si lascia strapazzare di coccole

Il 5 maggio 2024 è stato un giorno memorabile per gli amanti dei felini di tutto il mondo. In quel pomeriggio a Bolzano, durante la Fiera Internazionale dei Gatti, è stato incoronato il campione indiscusso della bellezza felina: un magnifico esemplare chiamato Tornado. Questo Maine Coon rosso, un vero e proprio gigante di peli e dolcezza, ha conquistato non solo la corona, ma anche i cuori dei presenti. Originario di una cittadina austriaca poco distante da Vienna, Tornado è un esemplare imponente, con oltre 10 kg di peso. La sua criniera selvaggia, le lunghe ciocche sulle orecchie e i disegni sul pelo che richiamano quelli di un leone lo rendono uno spettacolo da ammirare. Ma ciò che ha veramente colpito la giuria e gli spettatori è stato il suo carattere affettuoso e premuroso, soprattutto verso i bambini e i suoi simili.

Jasmin Cerny, la sua allevatrice austriaca di Krems, ha svelato il segreto di Tornado: oltre alla sua bellezza esteriore, è il suo comportamento amorevole e premuroso che lo rende davvero speciale. Non solo è un campione di bellezza, ma è anche un esperto di pet-therapy che porta conforto e gioia nei centri di cura e nelle scuole della Bassa Austria. Durante la Fiera, Tornado ha incantato migliaia di persone, soprattutto i più piccoli, con la sua gentilezza e la sua imponenza. La giuria internazionale, composta da esperti provenienti da tutto il mondo, ha valutato con grande attenzione gli standard estetici e la bellezza di ogni gatto, confermando la superiorità di Tornado.

A Bolzano si incoronano i gatti più belli del mondo

L’evento, promosso da Enfi (Ente nazionale felinotecnica italiani), ha trasformato la città di Bolzano nel cuore pulsante dell’amore per i pet. La fiera ha presentato una vasta varietà di razze feline, dai vivaci Devon Rex ai maestosi Maine Coon e Norvegesi, fino ai graziosi Ragdoll e ai nudi Sphynx, offrendo agli appassionati un vero tripudio di bellezza a 4 zampe. Anche la gatta persiana Melody, residente a Trento, ha ricevuto un premio speciale come vincitrice del contest fotografico dedicato ai gatti di casa. L’organizzatrice dell’evento, Maria Sole Farinelli, ha sottolineato l’affetto e la sensibilità delle persone presenti, evidenziando anche l’importanza di sviluppare maggiore consapevolezza circa il benessere degli animali domestici.

L’evento, organizzato dal Club Felino Verona con il supporto di Enfi e Movimento Azzurro, si è rivelato un grande successo, con progetti futuri già in cantiere per le prossime edizioni. La passione per i gatti e il desiderio di celebrare la loro bellezza e la loro unicità ha condotto a Bolzano migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, dimostrando che i felini non sono solo animali domestici, ma veri e propri membri della famiglia per molti. Tornado, con il suo fascino e la sua dolcezza, ha incarnato perfettamente lo spirito di questa fiera, mostrando che la bellezza non è solo superficiale, ma risiede anche nel cuore.