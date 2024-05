Leonard, il Border Collie che si crede Picasso: questo cane ha un talento incredibile e migliaia di followers | Il video strepitoso

Sui web è ormai virale il mitico Border Collie Leonard. Il cagnolino si sente Picasso e, assieme ai suoi padroni, ama dipingere opere d’arte.

Sui social milioni di utenti sono impazziti per il Border Collie più talentoso degli ultimi tempi! Il cane, di nome Leonard Lee, ha una passione sfrenata per l’arte e, con il suo muso, riesce a tracciare delle fantastiche linee e disegni. Il video divenuto virale ha fatto emozionare la rete intera e, dopo poco, il cane è riuscito accaparrarsi migliaia di followers. Ma ecco nel dettaglio tutto quello che dovresti sapere su Leonard.

I cani sono sicuramente i migliori amici dell’uomo e, con la loro presenza, riescono a migliorare le nostre giornate.

Questi animali da compagnia sono super intelligenti e, attraverso i loro comportamenti, possono sempre stupirci. In queste ore è divenuto virale il Border Collie Leonard, un autentico Picasso canino. Inutile dire che le immagini hanno lasciato tutti a bocca aperta, e il bellissimo cagnolino ha ottenuto un sacco di like e followers.

Ecco però nello specifico tutto quello che dovresti sapere di Leonard e della sua incredibile passione. Le immagini, per quanto surreali, sembrano appena uscite da un film.

Leonard, il Border Collie più creativo del web

Leonard è un bellissimo Border Collie dal pelo lungo, bianco e marrone. Stringendo un pennello tra i suoi denti, il cane è in grado di realizzare delle opere creative come quelle di Picasso. Un talento incredibile e che ha lasciato di stucco numerosi utenti. Durante la Giornata Mondiale del Disegno (ovvero il 27 aprile), Leonard ha partecipato con una creazione nuova di zecca. Sui social, infatti, sono divenute virali le immagini che lo ritraggono intento a realizzare l’ultima delle sue tante opere.

Con immensa concentrazione e un pizzico di estro, il cagnolino è riuscito a realizzare un autentico capolavoro.

L’opera di Leonard Lee

La proprietaria ha mostrato a tutto il mondo del web l’incredibile intelligenza del proprio cane e il video è stato poi ripubblicato su Facebook da Metro. Mentre gli porge un foglio di colore arancione davanti al muso, il Border Collie comincia a far scorrere una penna con una destrezza da vero e proprio professionista. I suoi movimenti sono precisi e le sue linee sembrano esprimere delle emozioni positive. Ogni sua opera è differente dall’altra e in grado di dimostrare quello che frulla per la testa di Leonard.

Inutile dire che il popolo della rete è impazzito per questo Border Collie, e aspetta con ansia le sue prossime performances!