Zanzare, se vivi con Fido tienile alla larga: questa patologia innesca gravissimi effetti cardiopolmonari

Se anche tu vivi con Fido, presta la massima attenzione alle zanzare. Esiste una patologia che innesca gravi effetti cardiopolmonari.



La primavera è la stagione delle lunghe passeggiate immersi nella natura, della fioritura di fantastiche piante, delle giornate più lunghe e, purtroppo, anche delle noiosissime zanzare. Questi piccoli insetti possono mettere a dura prova la nostra pazienza. Se per noi sono soltanto un fastidio, per i nostri cani potrebbero però essere un grave pericolo. Ecco infatti cosa può provocare una puntura di zanzara ai nostri amici a quattro zampe.

Senza dubbio, le zanzare sono gli animali più odiati sulla faccia della terra. E proprio durante questo periodo dell’anno, questi insetti fuoriescono a dozzine.

La loro puntura può pruderci per tutto il giorno e il loro ronzio può tormentare regolarmente i nostri sonni. Al di là di questi due disagi, però, le zanzare non sono potenzialmente pericolose per l’essere umano. Al contrario, questi insetti potrebbero mettere in serio pericolo la salute dei nostri cagnolini. In questo articolo scoprirai infatti quale patologia cardiovascolare potrebbe rischiare il tuo animale e cosa fare per prevenire tale evenienza.

Non sottovalutare assolutamente la questione e proteggi il tuo cagnolino, prima che sia troppo tardi.

La zanzara nel cane e tutti i pericoli

Ebbene sì, le zanzare pungono frequentemente anche i nostri cagnolini. Se anche tu hai un Fido che tieni principalmente fuori casa, allora dovresti prestare la massima attenzione. Generalmente le zanzare provocano soltanto delle piccole protuberanze sotto allo strato di pelo del nostro animale, il quale, proprio come noi, si gratterà per cercare di alleviare questa sensazione. Ma altre volte, purtroppo, la puntura di questo piccolo insetto può trasmettere la cosiddetta filariosi cardiopolmonare al nostro cane.

La filariosi è una patologia molto pericolosa per l’animale, dal momento che colpisce il cuore e i suoi polmoni.

Come comportarsi in caso di filariosi cardiopolmonare

Si tratta di una patologia molto comune tra i cani, basti pensare che annualmente vengono contati almeno 100.000 animali infetti. Purtroppo, nei casi più gravi, la filariosi cardiopolmonare può essere mortale e, proprio per questo, è sempre consigliata la prevenzione. Per proteggere il tuo animale domestico dovrai somministrare una cura mensile al tuo cane, la quale permetterà di debellare le dirofilarie che potrebbero introdursi nel flusso sanguigno. In questo modo potrai combattere la filariosi immatura prima che sia troppo tardi.

Purtroppo non esistono ancora dei repellenti per zanzare per i nostri animaletti. Ti consigliamo quindi di vaccinare il tuo pet dal veterinario e di utilizzare oli essenziali specifici da applicare sul pelo del cane. Anche la citronella, posizionata in diversi punti del giardino, potrebbe rivelarsi un alleato validissimo. Insomma, non sottovalutare la questione, e proteggi sempre il tuo cane della puntura delle zanzare.