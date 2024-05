Labrador Retriever, se ne hai uno guardalo bene negli occhi: questo dettaglio indica che sta per perdere la vista

I Labrador sono tra i cani più belli e affettuosi che ci siano, ma rischiano di perdere la vista: ecco a quali segnali fare attenzione.

Il Labrador Retriever è una delle razze di cani più amate al mondo, con il suo carattere affettuoso e la sua intelligenza.

Tuttavia, dietro quegli occhi dolci e luminosi, potrebbe nascondersi un segreto preoccupante: la perdita della vista.

Se hai un Labrador, dovresti prestar particolare attenzione ai suoi occhi. Questi cani sono predisposti a diversi problemi oculari che possono compromettere la loro vista nel tempo.

È importante essere consapevoli dei segnali di avvertimento e sottoporre il tuo amico a controlli regolari dall’oculista veterinario. In questo articolo, esploreremo le cause e i sintomi della cecità nei Labrador Retriever, così come le misure preventive e i trattamenti disponibili per garantire loro una vita felice e sana.

Per quale ragione i Labrador rischiano di perdere la vista?

Anche se cani e gatti percepiscono il mondo in modo diverso rispetto a noi, le loro strutture oculari sono sorprendentemente simili alle nostre, il che significa che possono sviluppare disturbi simili, come il glaucoma, la cataratta e l’uveite. L’uveite è un’infiammazione dell’uvea, la parte vascolare dell’occhio, composta da tre strutture fondamentali: l’iride, la coroide e il corpo ciliare. Queste strutture svolgono ruoli cruciali nella corretta funzione visiva del cane. L’iride regola la quantità di luce che entra nell’occhio, la coroide ospita i vasi sanguigni e il corpo ciliare contribuisce alla messa a fuoco e alla produzione di umore acqueo.

Le cause dell’uveite nel cane possono essere molteplici, tra cui infezioni, traumi, malattie autoimmuni o neoplasie. L’infiammazione dell’uvea può estendersi ad altre parti dell’occhio, portando a gravi complicazioni come il distacco della retina o la perdita permanente della vista. Poiché i sintomi dell’uveite possono somigliare a quelli di altre malattie oculari, è essenziale consultare un veterinario per una corretta diagnosi e un piano di trattamento. Il veterinario esaminerà l’occhio del cane e potrebbe richiedere test aggiuntivi come analisi del sangue o radiografie. Data la loro predisposizione genetica, questi controlli sono ancora più importanti se si ha a che fare con un Labrador.

I dettagli che segnalano la presenza di uveite

I sintomi dell’uveite nel cane possono essere evidenti o sottili, ma è importante prestare attenzione a qualsiasi cambiamento nel comportamento o nell’aspetto degli occhi del vostro animale domestico. Alcuni segni comuni includono:

Rossore e infiammazione dell’occhio

Dolore e disagio

Fotofobia (sensibilità alla luce)

Blefarospasmo (spasmi dell’occhio)

Contrazione della pupilla (miosi)

(miosi) Sanguinamento della camera dell’occhio (ifema)

Aumento di spessore dell’iride

Riduzione della pressione intraoculare

Edema corneale

Modifiche nel colore dell’iride fino alla perdita della funzionalità visiva

Il trattamento dell’uveite dipende dalla causa e dalla gravità dei sintomi. Può includere l’uso di colliri antinfiammatori, antibiotici, steroidi o terapie immunosoppressive. In alcuni casi, potrebbe essere necessario intervenire chirurgicamente per trattare complicazioni come il distacco della retina. Il veterinario saprà indirizzarti nella giusta direzione per prevenire questo problema nel tuo Labrador.