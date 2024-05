Test visivo: se trovi in 10 secondi il gatto nascosto hai una vista da rapace | Solo 1 giocatore su 5 ci riesce

Prova questo test visivo ormai virale sui social. Se riesci a trovare il gatto in 10 secondi hai una vista da rapace!

Non c’è cosa più divertente al mondo di passare un po’ di tempo in compagnia dei nostri amici facendo qualche test online. In queste ore ne è divenuto virale uno che vede i nostri amici a quattro zampe come protagonisti. Si tratta di un test visivo, in cui il tempo che scorre potrebbe giocarti dei brutti scherzi. Se riuscirai a rispondere correttamente alla domanda, vorrà dire che la tua capacità di osservazione è sopra la media!

I test online ci permettono di allenare la nostra mente, scoprire la nostra età celebrale e vedere qual è il livello del nostro quoziente intellettivo.

Oltretutto, sono un ottimo passatempo per stare in compagnia e divertirsi assieme ad amici o parenti. Ne esiste uno che in pochissimi riescono a risolvere, e in cui la nostra vista sarà l’unica arma vincente. Soltanto un giocatore su cinque riesce effettivamente a trovare la soluzione in 10 secondi. Che aspetti a provarlo immediatamente?

Nel seguente paragrafo potrai scoprire nel dettaglio in cosa consiste il test e, soprattutto, la soluzione a questo enigma.

Il test visivo sui cani con un piccolo intruso

Il test in questione (l’immagine in copertina) mostra diverse file con raffigurati dei cani di diverse razze. Possiamo trovare Barboncini, Carlini, Dalmata, Border Collie, Husky e molti altri ancora. In mezzo però a questi bellissimi cagnolini si nasconde un intruso: un gatto. A colpo d’occhio è praticamente impossibile trovare il micio in mezzo a tutti questi cagnolini. Avrai però 10 secondi di tempo per risolvere questo test visivo.

Imposta il cronometro e osserva attentamente l’immagine in apertura. Attento però a scorrere ulteriormente l’articolo, perché troverai la soluzione… E che divertimento ci sarebbe?

La soluzione che in pochi riescono a trovare

Ebbene sì, il micetto si nasconde esattamente nell’ultima fila, in penultima posizione. Ha le macchie rosse e nere e, a colpo d’occhio, sembrerebbe proprio un cagnolino. La difficoltà di questo test visivo sta proprio in questo: i colori possono confondere la nostra mente e non farci trovare la soluzione nel poco tempo che scorre. Se sei riuscito a risolvere l’enigma, allora la tua capacità di osservazione è sopra la media ed hai una vera vista da rapace.

Fai provare questo gioco anche ai tuoi amici, e scopri se riescono a loro volta a scovare il gatto nel poco tempo concesso. Soltanto un giocatore su cinque ci riuscirà!