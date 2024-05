Salvano più di 600 cani da morte certa: ti presentiamo Chris e Mariesa, la coppia che ha sciolto in lacrime il mondo intero

Chris e Mariesa sono la prova di ciò che possono fare amore e bontà: hanno salvato più di 600 cani, ecco la loro storia.

Chris e Mariesa sono molto più di una coppia ordinaria: sono i premurosi salvatori e guardiani di oltre 600 cani che altrimenti sarebbero stati condannati a una morte sicura.

La loro dedizione e amore per gli animali hanno toccato il cuore di persone in tutto il mondo, portando lacrime agli occhi di chiunque senta la loro storia.

In un mondo in cui troppo spesso gli animali vengono trascurati o abbandonati, Chris e Mariesa rappresentano una luce brillante di speranza e compassione. La loro missione non è solo di salvare vite, ma di trasformare quelle vite con amore e cura.

Scopriamo di più sulla straordinaria coppia dietro questo incredibile atto di altruismo e amore.

L’incredibile storia dei coniugi Hughes

Chris e Mariesa Hughes hanno un amore sconfinato per i cani. Al momento, ne hanno ben 19, ognuno con le proprie esigenze e sfide, ma tutti amati incondizionatamente da questa coppia che ha deciso di dedicare la propria vita al salvataggio degli animali meno fortunati. La loro giornata è segnata dalla frenesia, soprattutto durante i pasti, con 19 cani affamati che aspettano di essere nutriti. Ma per Chris e Mariesa, questa è solo una piccola parte della loro missione. «Abbiamo cani che vengono nutriti manualmente perché mancano denti e mascelle. Alcuni cani hanno allergie alimentari e noi abbiamo cani di tutte le diete», spiega Mariesa. Questa coppia non si arrende di fronte alle sfide, anzi, le accetta con gioia perché sa di poter fare la differenza nella vita di questi animali.

Il loro amore per i cani anziani e disabili li ha spinti a fondare una vera e propria missione di salvataggio. Con più di 600 cani salvati finora, Chris e Mariesa non hanno intenzione di fermarsi qui. I 19 cani che attualmente vivono con loro sono una variegata famiglia di diverse età, razze e con varie disabilità o esigenze speciali. Tra di loro c’è un Chihuahua di 22 anni e un Carlino di 20 anni, e ognuno di loro merita una seconda possibilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Mr. Mo Project (@mrmoproject)

Oltre 600 cani salvati da morte certa: un impegno concreto

La passione di Chris e Mariesa va oltre il semplice salvataggio. Hanno creato una fondazione, Mr. Mo, ispirata al loro amato cane Moses, un Pitbull che ha vissuto con loro per 22 mesi prima di attraversare il Ponte dell’Arcobaleno a causa di un cancro alla colonna vertebrale. Questa fondazione non solo cerca nuove case per i cani bisognosi, ma si impegna anche a coprire le spese veterinarie per tutta la vita dell’animale. In questo modo, le persone meno abbienti hanno la possibilità di accogliere un amico a quattro zampe senza doversi preoccupare delle spese mediche.

Chris e Mariesa conoscono bene il costo emotivo e finanziario di prendersi cura di un cane anziano e malato. Solo l’anno scorso hanno speso circa 648.000 euro in cure veterinarie. Per molti cani nei rifugi, rappresentano l’ultima speranza. Questa coppia è pronta ad accoglierli, a prendersi cura di loro e a garantire loro una vita dignitosa e felice fino alla fine. In un mondo in cui troppi animali vengono trascurati o abbandonati, Chris e Mariesa Hughes sono un faro di speranza, dimostrando che con amore, impegno e sacrificio, è possibile fare la differenza nella vita di chi non può difendersi da solo.