Ecco chi è Oma, il gatto di Angelina Mango | Questo micio ha un’abitudine assurda, e la cantante lo ha beccato sul fatto

Oma, il meraviglioso gatto di Angelina Mango, ha un’abitudine alquanto assurda, e la cantante ha deciso di immortalarla!

Uno dei volti (e voci) più influenti degli ultimi mesi è proprio Angelina Mango. La performer, dopo la vittoria nella categoria canto ad Amici e quella del Festival di Sanremo di quest’anno, è diventata l’idolo delle masse. Oltre ad avere una voce pazzesca, la ragazza è anche una grande amante degli animali, in particolar modo dei gatti. Ecco infatti chi è Oma, il gatto della Mango che ha un’abitudine veramente assurda.

Che Angelina Mango sia una forza della natura, non è certamente una novità. Oltre a questo, la cantante ha un cuore d’oro, in grado di farsi amare dal vasto pubblico italiano.

Sui social condivide spesso dei momenti della sua quotidianità. Dai contenuti pubblicati da Angelina, possiamo immediatamente percepire la sua energia e la sua innata solarità. Oltre però ad essere particolarmente amata dagli italiani, Angelina Mango ama sconfiggere la tanto temuta “noia”, trascorrendo il suo tempo libero accanto al bellissimo gatto di casa, Oma.

Tra i due c’è un feeling incredibile e, nelle ultime settimane, la ragazza ha deciso di immortalare un momento super divertente.

Chi è Oma, il gatto di Angelina Mango

Angelina Mango ha condiviso sui social le immagini del suo bellissimo gatto Oma: uno Scottish Fold dal pelo rosso. Durante una sua recente intervista fatta per l’Eurovision Song Contest, alla domanda team cane o team gatto, la cantante ha risposto sottolineando la sua preferenza per i felini. Insomma, inutile dire che con questa risposta è riuscita ad entrare nel cuore di ancora più persone. Nelle immagini pubblicate sul suo profilo TikTok, Oma fa peraltro vedere a tutti gli utenti della piattaforma una sua abitudine veramente assurda.

Ecco però nello specifico il video, che è immediatamente divenuto virale sui social.

Il video pubblicato da Angelina Mango

Il video mostra il suo dolcissimo Oma sdraiato sopra l’asse da stiro e, non appena incrocia lo sguardo della sua padrona, si stiracchia dolcemente. “Ti stiracchi?”, domanda quindi Angelina con una risata. Inutile dire che gli amanti dei gatti e della cantante sono impazziti per il video. Un’abitudine alquanto strana quella di dormire proprio sopra ad un asse dura e per niente comoda e, per giunta, apparendo assolutamente a proprio agio. Nei commenti molti internauti hanno fatto riferimento al gioco di parole “asse da stiro/stiracchi”, e si sono complimentati per la bellezza di Oma.

Insomma, anche Angelina Mango è un’amante dei nostri amici a quattro zampe, e questo non può che farcela amare ancora di più!