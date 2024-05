Parco Natura Viva, ecco dov’è il giardino zoologico più bello d’Italia: c’è anche il safari | La meta perfetta per grandi e piccini

Hai mai sentito parlare del Parco Natura Viva? Si tratta del giardino zoologico più bello d’Italia e, infatti, dovresti andarci anche tu.

Stavi cercando la meta perfetta per grandi e piccini per passare una giornata differente dalle altre? Il Parco Natura Viva potrebbe essere la soluzione perfetta per te e la tua famiglia. Si tratta del giardino zoologico più bello d’Italia in cui, per giunta, potrai trovare anche un Safari. Che aspetti ad acquistare immediatamente i ticket? In questo articolo potrai trovare tutti i prezzi e qualche dettaglio in più su questo meraviglioso parco.

Non c’è cosa più bella al mondo che passare un po’ di tempo con la propria famiglia, immersi nella natura e in compagnia di simpaticissimi animali.

Per visitare dei parchi zoologici meravigliosi non occorre andare all’estero: nel nostro Paese ne esiste uno in particolar modo che potrebbe sorprenderti. Si tratta del Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) ideale sia per i più grandi che per i bambini. Al suo interno potrai trovare location pazzesche e animali di ogni specie. Come se non bastasse avrai l’opportunità di vivere un Safari e vedere dal vivo animali mai visti prima d’ora.

Parco Natura Viva persegue inoltre una mission molto importante. Che dovresti scoprire prima di prenotare il biglietto.

La mission di Parco Natura Viva

Dietro a questo meraviglioso parco, si nasconde una mission assai profonda: lo scopo è quello di salvaguardare e tutelare tutte quelle specie in via d’estinzione. Attraverso il ricco e lussureggiante giardino zoologico, Parco Natura Viva conserva tutte le biodiversità e gli ambienti naturali in cui gli animali sono abituati a vivere. Il team del parco conduce anche ricerche che migliorano la gestione degli animali tenuti in cattività in tutto il mondo. Questi studi sono uno degli obbiettivi principali del parco, i quali includono anche un’attenta analisi sugli animali tenuti all’interno dei loro giardini zoologici.

Insomma, che aspetti a prenotare immediatamente un biglietto in questo parco che mette gli animali al primo posto?

Gli orari e i prezzi del parco

Il Parco Natura Viva è aperto ogni giorno dal primo di marzo fino al 3 novembre. Il parco apre alle 9.30 di mattina e chiude alle 17.30 del pomeriggio. Per quanto riguarda il Safari, l’orario di apertura sarà alle 9.30, mentre quello di chiusura alle 15.30. Le tariffe per i biglietti online saranno invece le seguenti: 13-64 anni 24€, i bambini dai 3-12 anni 15€, i bambini sotto ai 2 anni avranno l’entrata gratuita, mentre le persone con disabilità potranno pagare soltanto in cassa.

Parco Natura Viva, i suoi giardini zoologici e il suo Safari, saranno la soluzione perfetta per te e la tua famiglia!