Ecco cosa mangia Tokyo, l’adorabile gatto di Alessandro Borghese | L’ammissione dello chef: “È gastronomicamente viziato”

Tokyo è l’adorabile gatto di Alessandro Borghese. Lo chef ha svelato durante un’intervista cosa mangia il proprio micio.

Alessandro Borghese, oltre ad essere un chef amato da molti, è anche un grande appassionato di animali. Durante una sua recente intervista con QuattroZampe, l’uomo ha ammesso la sua passione per i gatti e, in particolar modo, per il suo Tokyo. Il cuoco ha anche svelato come vizia il suo animale, cucinandogli delle prelibatezze. Ecco infatti nel dettaglio chi è Tokyo e cosa mangia il gatto dello chef.

Alessandro Borghese è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della cucina italiana.

Lo chef, attraverso i suoi diversi programmi televisivi, ha raggiunto un’incredibile notorietà e sono in molti quelli che lo seguono anche sui social. Proprio attraverso i suoi canali, Borghese mostra spesso le immagini di un pelosetto buffo e dalla faccia sempre corrucciata: si tratta di Tokyo, il suo micione di tre anni. Lo chef e il gatto sono legatissimi, e il micio ormai fa parte al cento per cento della sua famiglia.

Durante un’intervista con QuattroZampe, Borghese ha raccontato inoltre cosa mangia ogni giorno il suo amico a 4 zampe.

Chi è Tokyo e come Alessandro Borghese ama viziarlo

Alessandro Borghese è sposato da alcuni anni con Wilma Oliverio, un’ex modella italiana. Dal loro amore sono nate le due bellissime bambine Arizona e Alexandra. Lo chef ha quindi spiegato che, pur amando alla follia le sue donne, a un certo punto ha sentito la necessità di avere un’altra figura maschile in casa, dato che si sentiva un po’ in minoranza! Così hanno deciso di adottare Tokyo, un Exotic Shorthair, che ha la particolarità di sembrare sempre arrabbiato.

Da quel momento in poi, lo chef è diventato un grande amante dei felini e ha cominciato a postare abitualmente delle foto del suo splendido micione.

Cosa mangia il gatto dello chef

Se ti sei chiesto anche tu cosa mangia il gatto di uno chef, ecco cos’ha rivelato Alessandro Borghese a QuattroZampe: “Ovvio che Tokyo sia viziato gastronomicamente, mangia prodotti sani, ma da gatto, ha una dieta variabile, tra fegato, salmone, manzo, vitello, coniglio”. Dopodiché l’uomo ha spiegato di non cucinare per il suo animale, ma di scegliergli sempre prodotti di qualità. Insomma, il tenero gatto dello chef ha un palato fino e non si accontenta certamente delle mediocrità!

E tu sapevi che Borghese ha una grande passione per i felini e, come se non bastasse, che ama viziarli con delle specialità?