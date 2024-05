Cane, quante parole può imparare? | La scoperta è sconvolgente: alcune razze meritano davvero una cattedra

Chi non vorrebbe poter parlare con il proprio cane? Ci sono casi in cui è possibile farlo: ecco i cani super-intelligenti.

Ma un cane può imparare a parlare? È una domanda che ha affascinato gli amanti degli animali e gli studiosi del comportamento animale da tempo immemore. Ma la risposta potrebbe sorprendervi.

Uno studio recente ha rivelato che alcune razze canine hanno capacità linguistiche straordinarie, tanto da meritare una cattedra a tutti gli effetti.

Questa scoperta rivela un nuovo orizzonte nel nostro rapporto con i nostri amici a quattro zampe e solleva interrogativi affascinanti sulla loro capacità di apprendimento e comunicazione.

Dalle parole di comando alla comprensione di concetti complessi, i cani potrebbero essere più intelligenti di quanto pensiamo. Esploriamo insieme questo mondo affascinante di apprendimento e comunicazione tra uomo e cane.

I cani possono davvero capire quello che diciamo loro?

I cani, da tempo considerati migliori amici dell’uomo, sembrano avere una notevole capacità di comprendere il linguaggio umano. Ma fino a che punto possono veramente andare nel comprendere le parole? Analizziamo insieme l’abilità di Fido nel comprendere il linguaggio e scopriamo quante parole può imparare un cane. Secondo Felipe Vázquez Montoto, veterinario e biologo presso il Centro Veterinario CatDog, i cani non imparano veramente il significato delle parole, ma piuttosto associano suoni e intonazioni agli ordini impartiti.

“I cani imparano gli ordini, non le parole“, spiega Vázquez Montoto. “Riconoscono l’intonazione e ciò che sentono, ma non imparano il significato delle parole. Interpretano solo gli ordini“. In altre parole, quando diciamo “seduto“, il cane associa quel suono e quell’intonazione con l’azione di sedersi, ma non comprende il concetto astratto di “seduto“. Ma quanto parole possono imparare a riconoscere i nostri pelosi?

L’assurda realtà dei super-cani che ci capiscono perfettamente

Questo concetto è supportato anche da Ashley Prichard, del dipartimento di psicologia della Emory University, che afferma che non ci sono molte prove scientifiche a sostegno del fatto che i cani comprendano realmente il significato delle parole. Gregory Berns, neuroscienziato, aggiunge che i cani possono affidarsi a una serie di segnali per seguire un comando verbale, inclusi gesti, espressioni facciali e altri segnali non verbali.

Tuttavia, ci sono casi in cui i cani possono mostrare una notevole capacità di apprendimento. Secondo gli esperti, un cane domestico non addestrato può facilmente interiorizzare circa 12 parole. Ma i cani più predisposti, soprattutto se addestrati in modo avanzato, possono apprendere fino a 250 parole o addirittura più di 1000 in casi estremi. La media, però, si attesta intorno alle 160 parole per un cane addestrato correttamente. È importante sottolineare, però, che si tratta di parole che il cane distingue, non necessariamente comprende nel senso umano del termine.