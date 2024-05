Cani al ristorante, attenzione a questo dettaglio: se lo trascuri il proprietario può metterti alla porta | Figuraccia assicurata

Attenzione quando porti il tuo cane al ristorante. Trascurando questo dettaglio potreste essere sbattuti fuori. Ecco qual è.

Hai anche tu un cane e ti stavi domandando se puoi portarlo al ristorante? In questo articolo potrai scoprire nel dettaglio la risposta. Esiste infatti un dettaglio in particolar modo che, se trascurato, potrebbe farvi sbattere fuori dal proprietario del locale. Ecco infatti quali sono le regole fondamentali secondo la legge italiana e alcuni comportamenti consigliati quando si vuole portare il nostro Fido a cena fuori.

Non tutti riescono a staccarsi dal proprio animale, e anche una semplice cena fuori può diventare un momento di triste lontananza.

Se quindi anche tu preferisci portare il tuo cane dovunque, persino al ristorante, sappi che in alcuni casi il proprietario del locale può arrogarsi il diritto di mettervi alla porta. Anche la legge italiana è piuttosto chiara sulla questione e, forse, dovresti esserne a conoscenza anche tu. Soltanto così potrai essere un padrone con i fiocchi e, soprattutto, non arrecare fastidio alle persone attorno a te.

Ecco quindi cosa dice la legge sulla questione dei cani al ristorante. D’ora in poi non potrai più sbagliarti!

Cani al ristorante: cosa prevede la legge

Dal 2013 le cose sono cambiate in positivo per tutti gli amanti degli animali: non si può infatti proibire l’accesso ai cani nei bar e in qualsiasi locale pubblico (come pasticcerie, gelaterie..). Nonostante però l’ASL non abbia niente da ridire sull’accesso dei nostri amici a quattro zampe dentro ai locali, il proprietario può comunque decidere di opporsi. Generalmente, infatti, vengono affissi fuori dall’ingresso cartelli che decretano il divieto. Prima di entrare, controlla sempre attentamente che non ci siano, oppure contatta telefonicamente il ristorante per chiedergli il permesso prima di andare.

Oltre però a questo aspetto, esistono dei comportamenti intelligenti che dovresti seguire anche tu da buon padrone.

Alcuni comportamenti intelligenti da seguire

Innanzitutto, ricordati sempre di tenere il guinzaglio al tuo cane, e tieni a portata di mano la museruola. Posizionatevi poi sempre in un tavolo laterale, per disturbare il meno possibile. Fai in modo che il tuo cane si posizioni sotto al tavolo, mettendogli a fianco una ciotola con dell’acqua (non dargli del cibo perché potrebbe sporcare). Infine, è consigliato non attardarsi mai troppo: il nostro cane potrebbe stancarsi dopo ore seduto sotto al tavolino e necessitare di una passeggiata fuori. Infine, l’accesso a locali interni quali la cucina, in cui vengono manipolati gli alimenti, sono assolutamente da escludere: il proprietario rischierebbe grosso con le Autorità sanitarie, e potrebbe quindi pretendere che abbandoniate la sua attività.

Seguendo questi semplici consigli non rischierai di essere messo alla porta, e potrai gustarti un pasto in compagnia del tuo adorato cane.