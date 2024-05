Gatto, se mentre usa la lettiera noti questi comportamenti corri ai ripari | Potrebbe aver bisogno di un intervento salva-vita

Controlla il tuo gatto mentre usa la lettiera. Se ha uno di questi comportamenti dovresti correre ai ripari.

Quando si tratta dei nostri gatti, è sempre bene controllare ogni loro comportamento anomalo e, eventualmente, contattare uno specialista. D’altronde i nostri animali non hanno la proprietà del linguaggio e potrebbero faticare a farsi capire. Esiste un comportamento in particolare, legato all’impiego della lettiera, che dovrebbe farvi correre ai ripari. Il tuo gatto potrebbe avere bisogno di un intervento salva-vita. Ecco di cosa si tratta.

I felini sono degli animali indipendenti e, raramente, hanno bisogno del nostro aiuto.

Eppure, è sempre bene non abbassare mai la guardia e controllarli durante la loro giornata. Soprattutto quando utilizzano la loro lettiera: se dovessero comportarsi in questa maniera allora vuol dire che c’è qualcosa che non va. È fondamentale conoscere la possibile causa, per contattare un veterinario e sottoporre il nostro gatto ad un intervento salva-vita. Ma di che cosa si tratta nello specifico?

Ecco quando preoccuparsi per il nostro gatto e quale malessere può nascondersi dietro ad uno specifico comportamento.

Attenzione al tuo gatto quando utilizza la sua lettiera

Se anche tu, osservando il tuo gatto, ti sei accorto che ha cambiato il suo atteggiamento quando defeca, allora vuol dire che c’è qualcosa che non va. Ad esempio, a causa del dolore provato, il tuo animale potrebbe utilizzare più raramente la lettiera e, successivamente, leccarsi l’ano per avere un po’ di sollievo. Quando il nostro animale si comporta in questa maniera, una delle possibili cause potrebbero essere i polipi retto-anali.

Nel paragrafo seguente scoprirai quali sono le possibili cause di queste escrescenze anomale e come risolvere questo problema.

Cosa sono i polipi retto anali

Queste escrescenze dolorose crescono generalmente nel retto del gatto e, il più delle volte, non sono pericolose. Ci sono delle razze più predisposte ai polipi, oppure può trattarsi di un’alterazione della flora batterica, di alcuni problemi dietetici; potrebbero altresì essere dovuti dall’età dell’animale o a causa di un’infiammazione cronica. Nei casi più gravi, i polipi potrebbero essere visibili ad occhio nudo, situati attorno all’ano del nostro gatto. Se dovessero raggiungere queste dimensioni, porta immediatamente il tuo gatto dal veterinario e valuta con quest’ultimo se sia il caso di sottoporlo ad una rimozione chirurgica. Nel caso in cui i polipi siano ancora piccoli, allora il veterinario potrebbe prescrivere al tuo micio dei farmaci antinfiammatori.

Soltanto così il tuo gatto potrà tornare ad utilizzare la lettiera con serenità. Non sottovalutare la cosa!