Cavallo, se stai pensando di prenderne uno prepara il portafoglio: le cifre per il mantenimento sono davvero assurde

Hai mai pensato di prendere un cavallo? Beh, preparati a spendere cifre astronomiche… e non ci riferiamo al solo acquisto.

L’acquisto di un cavallo potrebbe sembrare un sogno idilliaco per molti, ma prima di varcare la soglia della scuderia, preparati a tirare fuori il portafoglio.

Ebbene sì, perché il mantenimento di questi nobili animali può rivelarsi un impegno finanziario significativo.

Le cifre coinvolte possono sorprendere anche i più esperti amanti dei cavalli. Dalle spese per l’alimentazione e le cure veterinarie, alle infrastrutture necessarie per ospitare il tuo destriero, ogni aspetto richiede un investimento considerevole.

Tuttavia, dietro a questi costi apparentemente assurdi si nasconde un mondo di soddisfazioni e legami unici che solo chi possiede un cavallo può comprendere pienamente. Prima di prendere una decisione così importante, è fondamentale valutare attentamente se sei disposto a sobbarcarti questo tipo di impegno finanziario per coltivare la tua passione equina.

Le cifre del mantenimento secondo uno studio

Per molti, possedere un cavallo è un sogno che si avvera, un legame speciale che va oltre il semplice possesso di un animale. Tuttavia, dietro questo sogno si cela una realtà finanziaria che spesso va oltre la semplice spesa iniziale di acquisto. Mantenere un cavallo è un impegno costante e significativo, e comprendere appieno i costi associati è essenziale per coloro che considerano di entrare nel mondo equestre.

Molte persone pensano al costo iniziale di un cavallo come il principale fattore finanziario da considerare. Tuttavia, questo è solo l’inizio del viaggio finanziario che comporta il possesso di un equino. Mentre è possibile trovare cavalli a prezzi molto diversi, che vanno da quelli regalati a quelli che costano decine di migliaia di euro, è il costo a lungo termine che richiede una pianificazione attenta. Secondo un sondaggio condotto dall’Università del Maine, il costo medio annuale per possedere un cavallo si aggira intorno ai € 3.876, comprensivi di spese mensili che variano tra € 200 e € 325. Ma cosa include questo costo?

Mano al portafogli e tanti sacrifici, ma che soddisfazioni

Gran parte del denaro va inevitabilmente al cibo. Un cavallo medio pesa 500 kg e richiede una quantità significativa di fieno e grano ogni giorno. Questo si traduce in una spesa annuale di oltre € 1.000, che rappresenta circa la metà del costo totale di mantenimento. Ma il cibo è solo una parte dell’equazione: le spese veterinarie sono un’altra voce importante da considerare. Con una media di circa € 500 all’anno, che include controlli regolari, vaccinazioni e cure minori, queste spese possono aumentare notevolmente in caso di emergenze. Inoltre, c’è il costo della cura degli zoccoli; un maniscalco esperto deve intervenire ogni 8 settimane circa, con un costo annuale di circa € 350 solo per il taglio, senza contare la calzatura, che può essere ancora più costosa.

Se si tiene il cavallo su proprietà propria, ci sono anche le spese generali di manutenzione da considerare, che possono superare gli € 800 all’anno, a seconda delle strutture presenti. Le spese ricorrenti sono solo una parte dell’equazione. Ci sono anche spese occasionali per l’equipaggiamento, che possono includere selle, briglie, e articoli per la toelettatura, con prezzi che possono variare notevolmente a seconda delle esigenze individuali. Inoltre, se si desidera che il cavallo sia cavalcabile, sia il cavallo che il cavaliere potrebbero aver bisogno di formazione aggiuntiva, che comporta ulteriori costi. Insomma: lasciamo a voi il conto definitivo…