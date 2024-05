Jodie Foster e la sua paura incontrollabile per i gatti: ecco perché la diva di Hollywood odia i felini | L’attacco brutale sul set

Sul set interpreta spesso donne forti e coraggiose, ma in realtà Jodie Foster è terrorizzata… dai gatti! Beh, ha un buon motivo…

Nel mondo glamour di Hollywood, dietro ogni icona c’è una storia, spesso inaspettata.

Jodie Foster, la celebre attrice nota per la sua capacità interpretativa sul grande schermo, cela un segreto insolito: una paura incontrollabile verso i gatti.

Questo aspetto sorprendente della sua personalità ha catturato l’attenzione del pubblico, alimentando speculazioni e domande sul perché una star così indomita possa temere in modo così plateale questi felini domestici.

In questo articolo esploreremo le radici di questa paura e come ha influenzato la vita e la carriera di Foster, compreso l’incidente sul set che ha originato la sua avversione per i gatti in un modo inaspettato e decisamente scioccante.

L’assurdo attacco brutale le ha lasciato delle cicatrici

Jodie Foster, celebre attrice, regista e produttrice due volte vincitrice dell’Oscar, ha lasciato un segno indelebile nell’industria cinematografica con la sua presenza carismatica e il suo talento straordinario. Tuttavia, dietro i riflettori, la sua vita è stata segnata da un evento traumatico che ha plasmato una delle sue più grandi paure: la ailurofobia, la paura dei gatti. La sua carriera iniziò in tenera età, interpretando ruoli di rilievo sin da giovanissima. Tuttavia, il suo debutto nel mondo del cinema non fu privo di pericoli. Nel 1972, mentre girava il suo primo film, “Fuga nel deserto”, Foster fu attaccata da un leone durante una scena. Quell’evento si rivelò un incubo vivente per la giovane attrice, che ne uscì con cicatrici visibili ancora oggi e una profonda paura dei felini.

Il momento critico si verificò quando il leone, guidato da un membro della troupe su una sottile corda, la afferrò improvvisamente con le zanne, scuotendola violentemente. Nonostante l’intervento tempestivo dell’addestratore, che riuscì a far desistere il leone, Foster commise l’errore di scappare, risvegliando l’istinto predatorio dell’animale. Fu solo per un soffio che riuscì a sfuggire a un destino potenzialmente tragico.

La diva di Hollywood che combatte la paura per i figli

Questo traumatico episodio segnò profondamente la vita di Jodie Foster, instillando in lei una paura persistente dei gatti. Tuttavia, nonostante la sua ailurofobia, la Foster ha dimostrato di riuscire a gestire la presenza dei felini domestici. In una rara intervista, ha confessato di aver avuto addirittura un gatto in casa, sebbene in passato avesse avuto problemi con il cane di famiglia.

Curiosamente, il rapporto della Foster con i gatti ha avuto un’influenza positiva sulla vita di uno dei suoi figli. Crescendo, uno dei suoi bambini si appassionò a una serie di libri, Warrior Cats, con protagonisti dei gatti guerrieri, che la Foster amava leggere. Questa piccola ironia della vita ha dimostrato che, nonostante le sue paure personali, la Foster ha trovato il modo di affrontare e superare le sfide che la vita le ha posto davanti. La storia di Jodie Foster è un esempio di resilienza e determinazione, mostrando come una persona possa superare le proprie paure e continuare a prosperare nonostante gli ostacoli.