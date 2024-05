Cane, se lo porti in passeggiata in queste ore metti a rischio la sua vita: ecco come tutelare il benessere del tuo peloso

Rinunciare alle passeggiate è praticamente impossibile, ma portare il cane a spasso in queste ore è da sconsiderati.

Portare il tuo fedele amico a quattro zampe in passeggiata è uno dei momenti più gioiosi della giornata, ma ci sono delle ore in cui questa attività può diventare pericolosa per il suo benessere.

Ogni buon padrone dovrebbe sapere che esistono momenti della giornata in cui la vita del suo cane può essere messa a rischio da un banale errore.

In questo articolo ti forniremo utili consigli su come proteggere il tuo amico peloso durante le passeggiate, garantendo il suo benessere e la sua sicurezza.

Dalla scelta del momento giusto per uscire, agli accorgimenti da adottare durante il percorso, scopri come assicurarti che ogni passeggiata sia un’esperienza positiva e sicura per te e il tuo cane.

Se lo porti fuori in queste ore lo metti a rischio

Le passeggiate estive con i nostri fedeli amici a quattro zampe possono essere un momento piacevole per entrambi, ma c’è un pericolo che spesso trascuriamo: l’asfalto bollente. Mentre godiamo del sole e del caldo, dobbiamo prestare particolare attenzione alle temperature dell’asfalto, che possono raggiungere livelli pericolosi per le zampe dei nostri cani. In una giornata estiva con una temperatura di circa 30°C, l’asfalto potrebbe facilmente superare i 55°C. Questo calore eccessivo può causare ustioni dolorose e problemi alle zampe dei nostri amici pelosi. Proprio come non vorremmo camminare scalzi sull’asfalto rovente, dobbiamo considerare quanto possa essere difficile per i nostri cani.

Un modo semplice per valutare la temperatura dell’asfalto è toccarlo con il palmo della mano. Se è troppo caldo per la nostra mano, lo è anche per le zampe dei nostri cani. Se notiamo che l’asfalto è particolarmente caldo, dobbiamo prendere precauzioni per proteggere i cuscinetti delle zampe dei nostri amici pelosi. L’asfalto bollente può causare ustioni gravi, quindi è essenziale proteggere le zampe dei cani durante le passeggiate estive. Evitare di portare fuori il cane durante le ore più calde della giornata è una precauzione ovvia, ma ricordiamo che l’asfalto può rimanere caldo anche nelle ore serali. I cuscinetti delle zampe dei cani non sono adatti a sopportare temperature così elevate e sono progettati per ambienti naturali come erba e terra. Per non parlare dei pericolosissimi colpi di calore, che possono anche provocare svenimenti, convulsioni e persino il coma.

Tutela il suo benessere con queste precauzioni

Se notiamo che il nostro cane è infastidito dal calore dell’asfalto o dal caldo in generale, dovremmo considerare di fare più soste all’ombra durante le passeggiate. Possiamo anche proteggere i cuscinetti delle zampe utilizzando creme idratanti specifiche o balsami naturali, progettati appositamente per gli animali domestici. I veterinari possono fornire consigli utili su come proteggere al meglio le zampe dei nostri cani durante l’estate.

Oltre alla protezione dalle temperature dell’asfalto, dobbiamo assicurarci che i nostri cani abbiano sempre accesso a ciotole d’acqua fresca, sia dentro casa che all’aperto, in una zona ombreggiata. Inoltre, evitiamo assolutamente di lasciare i cani in macchina sotto il sole, poiché il calore all’interno dell’auto può diventare rapidamente pericoloso per loro. Mentre godiamo delle belle giornate estive con i nostri amici pelosi, ricordiamoci sempre di proteggerli dalle temperature eccessive: prendere semplici precauzioni può fare la differenza nella sicurezza e nel benessere dei nostri amici a quattro zampe durante le passeggiate estive.