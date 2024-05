Spiagge per cani: le Dog Beach pù gettonate d’Italia per un tuffo nel relax col tuo migliore amico | Attrezzatissime e confortevoli

Quali sono le migliori Dog Beach d’Italia? Ecco le più attrezzate e confortevoli secondo le recensioni più recenti.

L’estate è in arrivo, e se anche tu hai un peloso che vorresti portare con te al mare, sei nel posto giusto. Ecco infatti tutte le spiagge per cani più gettonate dagli amanti degli animali, che dovresti prendere in considerazione se vuoi vivere un’esperienza magica e rilassante col tuo pet. Qua potrai trovare le più attrezzate e confortevoli, perfette per passare una giornata di relax con il tuo cane.

Sappiamo benissimo che trovare una spiaggia nelle nostre vicinanze che consenta l’accesso ai cani non è poi così facile.

Oltretutto, gran parte di esse non sono abbastanza attrezzate, e non ci consentono di passare una giornata di relax in compagnia del nostro cane. Quello che però non tutti sanno è che in realtà esistono moltissime Dog Beach, le quali ci permetteranno di passare una meravigliosa estate accanto al nostro animale. Ognuna di queste spiagge d’Italia offre un sacco di comodità e servizi, pensati appositamente per coloro che decidono di portare il proprio Fido.

Ma bando alle ciance, e scopriamo le migliori spiagge per cani del Nord, Centro e Sud. Non perdertele assolutamente!

Le migliori spiagge per cani d’Italia

Partendo dalla Toscana, tra le migliori e più quotate spiagge per cani troviamo la Dog Beach di San Vincenzo. Essa ha sia una spiaggia libera che un lido dove poter noleggiare un ombrellone. Qua i cani potranno correre, divertirsi senza guinzaglio e fare un tuffo assieme ai propri padroni. Anche il Bagno Donna di Cuori di Cecina Mare e il Surf Relax di Puntone Beach potrebbero essere le soluzioni perfette. Se invece ti trovi in Emilia Romagna, dovresti optare per Rimini Dog No Problem nel lungomare della città. Questa spiaggia punta tutto sul benessere dei nostri animali, con spazi attrezzati e moltissimo spazio dove correre.

Queste non sono però le uniche Dog Beach dove portare il tuo cane. Eccone altre da non perdere.

La soluzione perfetta per l’estate

Se passerai l’estate in Liguria, opta per il Baba Beach di Alassio. In questa spiaggia avrai circa 45 postazioni adibite per il tuo animale. Anche il Bagno Capo Marina di Genova e Pluto Beach di Spotorno potrebbero essere delle soluzioni ideali. Nel caso in cui decidessi di andare al Sud, precisamente in Campania, potresti andare nella meravigliosa spiaggia di Bau Bau Beach Village a Marina di Eboli. Anche il Lido delle Dune di Pozzuoli avrà tutto il necessario per far divertire il tuo cane. Infine, per quanto riguarda il Lazio, potresti decidere di portare il tuo amico a quattro zampe a Dog Beach Saint Tropez a Tarquinia, in cui potrà fare il bagno e divertirsi senza alcun tipo di restrizione.

Insomma, esistono moltissime spiagge dove portare il tuo cane e passare una giornata al mare di puro relax!