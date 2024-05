Farfalle, se le adori visita il parco tematico più bello d’Italia: l’esperienza low cost a contatto con la natura, magica e inebriante

Se vuoi visitare un parco unico in Italia, sappi che non ti costa praticamente niente: ecco il paradiso delle farfalle.

Se sei affascinato dalle farfalle e desideri immergerti in un mondo incantato, non c’è posto migliore da visitare di un parco tematico che si trova proprio in Italia.

In questo luogo magico, l’esperienza low cost si trasforma in un viaggio emozionante e inebriante attraverso la bellezza della natura.

Le farfalle diventano le protagoniste indiscusse di questa avventura, danzando tra fiori colorati e atmosfere suggestive.

Ma non vogliamo svelare troppo: lasciatevi sorprendere dalla magia di questo luogo incantato, dove la natura e la sua bellezza si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Ecco dove si trova il paradiso delle farfalle in Italia

Immersa tra i suggestivi paesaggi dei Colli Euganei, in una delle zone termali più rinomate d’Italia, sorge una gemma incantata: è Butterfly Arc, la prima Casa delle Farfalle in Italia e una delle prime al mondo. Lasciatevi trasportare in un viaggio emozionante attraverso le lussureggianti foreste pluviali dell’Amazzonia, dell’Africa e dell’Asia, dove i colori vibranti, i suoni avvolgenti e le farfalle danzanti vi accoglieranno in un mondo di meraviglie naturali. La missione di Butterfly Arc va oltre l’offerta di un semplice intrattenimento: si propone infatti di diffondere la consapevolezza sulle straordinarie meraviglie della natura e di promuovere la cultura della sostenibilità e la protezione della biodiversità. In linea con i principi della Conferenza delle Nazioni Unite di Rio del 1992, la struttura sostiene attivamente la didattica e la ricerca entomologica.

Per le scuole di ogni ordine e grado, nonché per gruppi e comitive organizzate, Butterfly Arc offre una vasta gamma di laboratori e attività didattiche interattive, oltre a visite guidate condotte da esperti del settore. È fondamentale prenotare in anticipo per partecipare a queste attività. I laboratori, pensati per diverse fasce d’età, mirano a promuovere un forte legame con la natura attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente, che include anche l’interazione fisica con gli esemplari presenti nella struttura.

Non solo farfalle: un’esperienza low cost che ti cambia la vita

Ma non è tutto: Butterfly Arc è anche la dimora di una vasta varietà di animali spettacolari, dai draghi barbuti agli insetti tropicali, senza trascurare i pappagallini dai colori sgargianti e le affascinanti tartarughe dal guscio molle. Durante i giorni festivi, potrete partecipare a laboratori interattivi condotti da esperti del settore, un’opportunità unica per esplorare da vicino il micro-megamondo e scoprire i segreti degli insetti e degli altri invertebrati. I laboratori sono accessibili a un costo simbolico di 1 euro a persona e si svolgono secondo il seguente programma: sabato alle ore 16.00 e domenica e festivi alle ore 12.00, 15.30 e 16.30.

Da non dimenticare che, in caso di scolaresche, gli insegnanti accompagnatori possono accedere gratuitamente alla struttura. Inoltre, la Butterfly Arc offre la possibilità di combinare la visita con un tour a Esapolis, il Museo Vivente degli Insetti di Padova, con cui collabora storicamente. Scoprite il fascino della natura e lasciatevi incantare dalla bellezza del micro-megamondo di Butterfly Arc: un’esperienza indimenticabile che vi avvicinerà ai segreti più affascinanti della vita sulla Terra.