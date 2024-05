Ugo, Filippa e Saki, ecco chi sono i veri amori di Maria De Filippi | L’ammissione commovente della conduttrice: “Senza di loro non vivo”

I veri amori di Maria De Filippi si chiamano Uga, Filippa e Saki. L’ammissione della conduttrice ha commosso milioni di spettatori.

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano. La donna, oltre ad essere una grande del piccolo schermo, è anche un’appassionata di animali. Il suo cuore è infatti per i suoi Ugo, Filippa e Saki, dei cagnolini che la conduttrice ama portare spesso anche in studio.

Che la De Filippi sia un cuore d’oro non è certamente una novità, e lo ha sempre dimostrato anche all’interno delle sue note trasmissioni.

Con la sua calma e la sua gentilezza, la conduttrice è riuscita ad entrare nel cuore degli spettatori e le sue trasmissioni sono tra le più seguite del palinsesto italiano. Maria, però, non è soltanto una colonna portante della televisione italiana, ma anche una grandissima appassionata di animali, in particolar modo di cani.

Assieme al suo defunto marito Maurizio Costanzo, la donna ha da sempre adottato i più deboli per garantirgli un tetto e una casa calda in cui stare.

Chi sono Ugo, Filippa e Saky, gli amori di Maria De Filippi

I cani di Maria De Filippi sono sicuramente conosciuti al pubblico d’italiani: la donna li porta spesso negli studi delle sue trasmissioni e viene fotografata in loro compagnia. Durante una sua recente intervista, la conduttrice ha ammesso: “Senza Filippa e Ugo non vivo, sono la mia famiglia. Per loro divento medico e paziente: faccio punture all’occorrenza, ma quando stanno male soffro da morire”. Maria, prima di questi dolcissimi cagnolini, ha avuto un altro amico a quattro zampe di nome Sansone, che ha però attraversato da qualche anno il ponte dell’arcobaleno.

Ma chi è allora Saky, il bellissimo Staffordshire Bull Terrier? Scopriamolo subito nel paragrafo seguente.

Chi è il dolcissimo Saky

Saky non è effettivamente uno dei cani della De Filippi; ciò nonostante la donna lo ama come un figlio e lo ha portato diverse volte in televisione. La vera padrona di Saky è Raffaella Mennoia, il braccio destro per eccellenza di Maria De Filippi, che l’accompagna ormai da diversi anni nei suoi programmi televisivi. Maria è quindi una sorta di madrina del dolcissimo Saky e i due hanno un’affinità incredibile.

Insomma, tu eri a conoscenza di questi amori segreti di Maria De Filippi? La donna, proprio come noi, è una grande amante dei cani e senza di loro non potrebbe vivere!