Acquario di Genova, se fai parte di questa categoria entri gratis | La gita che fa sognare grandi e piccini e strizza l’occhio agli oceani

Conosci l’Acquario di Genova? È una meraviglia naturalistica, e c’è un gruppo di persone che può goderselo gratuitamente.

Nell’affascinante mondo dell’Acquario di Genova, un’opportunità unica attende un gruppo selezionato di visitatori.

Immaginate di poter varcare le porte di questo magico regno sottomarino senza alcun costo d’ingresso. Sì, avete capito bene: per alcuni fortunati, l’avventura tra le meraviglie marine dell’Acquario è un’esperienza gratuita, un dono che si estende a una categoria particolare di visitatori.

Mentre ci inoltriamo in questo viaggio sommerso, esploreremo non solo le profondità degli oceani rappresentate in questo straordinario luogo, ma anche il fascino di un’offerta che promette emozioni senza pari.

Preparatevi a essere trasportati in un mondo dove la bellezza e la meraviglia dell’oceano si uniscono in un’esperienza indimenticabile.

Per questo gruppo l’ingresso è completamente gratuito

Genova, città affacciata sul Mare Ligure, non è solo rinomata per la sua storia millenaria e la sua ricca tradizione culturale, ma anche per ospitare una delle attrazioni più affascinanti d’Italia: l’Acquario di Genova. Un viaggio attraverso questo straordinario mondo marino è un’esperienza che incanta grandi e piccini, trasportandoli in un regno sottomarino di bellezza e meraviglia. L’Acquario di Genova è una struttura eccezionale che offre un’ampia varietà di specie marine provenienti da tutti gli angoli del globo. Dagli eleganti pesci tropicali alle maestose balene, passando per i simpatici pinguini e gli incredibili squali, ogni angolo dell’acquario rivela una nuova sorpresa e un’incredibile biodiversità marina.

Una delle migliori notizie per le famiglie è che i piccoli visitatori dagli 0 ai 3 anni possono accedere gratuitamente a questo mondo sommerso, offrendo un’opportunità all’intera famiglia di godersi una giornata indimenticabile senza salassare eccessivamente il portafoglio.

Una gita che affascina grandi e piccini

Per coloro che non rientrano in questa fascia d’età, l’Acquario offre diverse opzioni di biglietti. Si possono scegliere biglietti a data fissa, con un costo di 25 € per gli adulti e 15 € per i bambini dai 4 ai 12 anni, oppure optare per l’opzione “Open Flexi“, che permette l’accesso per un intero anno con data flessibile al costo di 33 € per gli adulti e 25 € per i ragazzi. Ma le sorprese non finiscono qui. Per coloro che desiderano vivere un’esperienza completa, l’Acquario propone il pacchetto “Acquario Village”. Questa formula comprende non solo l’ingresso all’Acquario stesso, ma anche l’accesso a altre fantastiche attrazioni come la Città dei Bambini e dei Ragazzi, il Bigo Ascensore Panoramico e la Biosfera. A soli 46 € per gli adulti e 35 € per i ragazzi, questo pacchetto offre un’esperienza imperdibile per chiunque desideri esplorare appieno le meraviglie di Genova.

L’Acquario di Genova non è solo un luogo di intrattenimento, ma anche un importante centro di ricerca e conservazione marina. Attraverso programmi di sensibilizzazione e progetti di ricerca, l’acquario si impegna attivamente nella protezione degli oceani e delle specie marine, educando il pubblico sull’importanza della conservazione ambientale e della sostenibilità.