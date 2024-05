Nuovo Bonus animali 2024: da oggi risparmi più di 100 euro se presenti questi documenti | L’agevolazione che premia i proprietari

Arriva finalmente il Bonus che premia chi accoglie gli animali in casa: scopri subito come funziona, risparmi più di 100 euro!

Il 2024 porta con sé una buona notizia per gli amanti degli animali domestici in Italia.

Con l’introduzione del Nuovo Bonus Animali, i proprietari hanno ora l’opportunità di risparmiare oltre 100 euro su determinati servizi; ma c’è un piccolo dettaglio: la presentazione dei documenti giusti è fondamentale.

L’entusiasmo per questa iniziativa è palpabile, poiché i proprietari di animali domestici si preparano a sfruttare al massimo questa opportunità.

Con l’aumento dei costi legati alla cura degli animali, questo bonus potrebbe essere un sollievo tangibile per le tasche per molti.

L’agevolazione che premia chi decide di avere un animale

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un’iniziativa senza precedenti destinata a far felici non solo i nostri amici a quattro zampe, ma anche i loro devoti proprietari. Si tratta del tanto atteso “Bonus Animali d’Affezione”, un fondo istituito dal Ministero della Salute per fornire un sostegno economico ai proprietari di animali domestici. Con un budget iniziale di 750 mila euro distribuiti su tre anni, questa nuova misura è stata accolta con entusiasmo da parte delle associazioni di categoria e dai proprietari stessi.

Sebbene i dettagli esatti su come il bonus sarà assegnato e l’ammontare che verrà concesso a ciascuna famiglia siano ancora da definire, sono già chiari alcuni requisiti di accesso. Per poter beneficiare del bonus, i proprietari di animali domestici dovranno avere più di 65 anni e un Isee inferiore a 16.215 euro. Questi criteri mirano a garantire che il sostegno vada alle famiglie che ne hanno maggiormente bisogno, consentendo loro di far fronte alle spese veterinarie e ai costi correlati.

Non solo Bonus: con questa detrazione risparmi più di 100 euro

Il principale obiettivo del Bonus Animali d’Affezione è quello di coprire le spese relative alle cure veterinarie, comprese visite, interventi chirurgici e l’acquisto di farmaci specifici per gli animali. Questa iniziativa arriva in un momento in cui sempre più persone considerano i loro animali domestici parte integrante della famiglia, ma devono affrontare le sfide finanziarie legate alle loro cure. Ma il sostegno non si ferma qui. Parallelamente al bonus nazionale, i proprietari possono continuare a beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi. Questa agevolazione consente loro di recuperare una parte delle spese sostenute per la cura del proprio animale, riducendo così il peso finanziario sulle famiglie: la soglia massima è di 550 euro, quindi si possono risparmiare fino a 104,50 euro!

Infine, molti Comuni offrono contributi locali aggiuntivi per sostenere i proprietari di animali domestici nelle spese veterinarie o per promuovere l’adozione responsabile dagli animali rifugiati. Tuttavia, è importante notare che questi aiuti possono variare notevolmente da un’area all’altra, quindi è consigliabile che i proprietari si informino presso il proprio Comune di residenza per conoscere le opportunità disponibili nella propria zona.