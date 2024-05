Dental stick home made: smetti di spendere follie al supermercato e proteggi così i denti del tuo cane | Ti basta un gambo di sedano

Vuoi prenderti cura dei suoi denti senza spendere una fortuna? Ecco la soluzione fai-da-te, low cost e iper-creativa!

Se hai un cane, sicuramente sai quanto sia importante prendersi cura della sua salute dentale. Tuttavia, l’acquisto regolare di bastoncini dentali può rivelarsi un costo elevato nel tempo.

Ma c’è una soluzione economica e naturale che puoi provare a casa tua: i bastoncini dentali per cani fatti in casa.

Utilizzando solo un ingrediente semplice e accessibile come il gambo di sedano, puoi creare dei bastoncini efficaci e salutari per la dentizione del tuo amico a quattro zampe.

In questo articolo, esploreremo i benefici di questa alternativa fai-da-te e ti guideremo nel processo di preparazione. Con i bastoncini dentali fatti in casa, non solo risparmierai denaro, ma contribuirai anche a mantenere la salute dentale del tuo cane in modo naturale e sostenibile.

Basta spendere follie al supermercato: dental stick fai da te, è semplicissimo

Mantenere la salute dentale del tuo amato cane può spesso essere costoso, con i prodotti dedicati come i dental sticks che spesso presentano prezzi elevati. Ma cosa fare se vuoi prenderti cura dei denti del tuo fedele amico a quattro zampe senza svuotare il portafoglio? Fortunatamente, c’è una soluzione semplice e conveniente che è diventata virale grazie alla creatività di una TikToker di nome Laura, meglio conosciuta come “donnecheviaggianocoilupi”.

Laura ha condiviso un metodo innovativo per realizzare dei dental sticks completamente naturali e a basso costo utilizzando ingredienti comuni che probabilmente hai già in casa. La sua ricetta è sorprendentemente semplice e coinvolge l’uso di ingredienti freschi e salutari.

L'igiene dentale del cane è basilare per la sua longevità. Se il tuo cane soffre di alitosi fai un check veterinario, spesso è un sintomo di cattiva igiene dentale o errata alimentazione. Per cani ancora più esigenti puoi passare il gambo del sedano nel brodo di ossa.

Dental sticks naturale, la guida completa

Per creare questi dental sticks fatti in casa, Laura utilizza coste di sedano come base. Le coste di sedano, croccanti e fibrose, offrono una superficie ideale per pulire i denti del cane mentre mastica. Successivamente, trita della menta fresca e del prezzemolo in un mixer e mescola il tutto con yogurt greco e olio di cocco. Questa miscela viene poi spalmata sul gambo di sedano, riempiendo le cavità. Per i cani più “esigenti”, Laura propone una variante decorata con frutti di bosco per renderla ancora più appetitosa e interessante per i nostri amici pelosi.

Una volta preparati, i dental sticks vanno posti nel congelatore per circa 45 minuti. Serviti ancora ghiacciati, offrono un’esperienza di masticazione fresca e stimolante per il tuo cane, oltre a favorire la pulizia dei denti grazie alla consistenza fibrosa del sedano. Tuttavia, Laura sottolinea che questa soluzione fai-da-te non dovrebbe sostituire completamente l’igiene dentale regolare né le visite veterinarie. È importante continuare a spazzolare i denti del tuo cane regolarmente e consultare il veterinario per qualsiasi problema dentale o di salute generale. Nonostante ciò, questa ricetta di Laura rappresenta una soluzione temporanea e gustosa per migliorare l’igiene dentale del tuo cane senza dover spendere una fortuna. Inoltre, preparare questi dental sticks in casa ti consente di avere il controllo completo sugli ingredienti utilizzati, garantendo al tuo cane una dieta sana e naturale.