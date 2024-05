Gatto, per queste razze il colpo di calore è letale | Le temperature eccessive sono devastanti, offrigli sollievo così

Con l’innalzamento delle temperature i gatti patiscono il caldo più di molti altri animali, e alcune specie lo soffrono particolarmente.

Con l’arrivo dei mesi estivi, il pericolo di colpi di calore per i nostri amici felini diventa una preoccupazione sempre più pressante.

Tra le razze feline, alcune sono particolarmente vulnerabili agli effetti deleteri delle temperature eccessive. Il colpo di calore può colpire improvvisamente, portando a gravi conseguenze, persino fatali.

È essenziale essere consapevoli dei segnali di stress termico nei nostri amici a quattro zampe e prendere misure preventive per proteggerli.

In questo articolo, esploreremo le razze di gatti che sono maggiormente a rischio e forniremo consigli su come garantire il loro benessere durante i mesi più caldi dell’anno.

Ecco quali sono le razze più a rischio nei mesi estivi

Con l’avvicinarsi dei mesi più caldi dell’anno, i nostri gatti riducono la loro attività e tendono a nascondersi, soprattutto in quelle zone dove le temperature superano i 30 ºC e dove non hanno a disposizione aria condizionata. I gatti soffrono molto il caldo, specialmente quelli che sono in sovrappeso o soffrono di qualche malattia. Il calore eccessivo influisce sulla loro salute e può causare un colpo di calore o ipertermia.

Un gatto che si pulisce molto, beve più del solito, è apatico, si nasconde per casa o si sdraia su superfici fredde, come il pavimento o la vasca da bagno, ci sta dicendo che comincia a sentire caldo. Ma se, inoltre, ha difficoltà a respirare o le mucose bluastre, dovremo agire immediatamente. In generale, i gatti si mantengono bene a una temperatura tra i 17 e i 30°C, anche se dipenderà dalla razza. Infatti, mentre per i gatti con poco o privi di pelo, come lo Sphynx, l’intervallo è tra i 20 ed i 30ºC, i gatti con pelo lungo o spesso, come i Siberiani, il Maine coon o i Persiani, tollerano meglio temperature tra 15 ed i 25ºC. Pertanto, questi ultimi tollerano il calore meno dei gatti a pelo corto.

Come evitare che il gatto abbia un colpo di calore

È fondamentale riconoscere i segnali che indicano che il tuo gatto sta soffrendo il caldo. Alcuni sintomi da monitorare includono pulizia eccessiva, con il gatto che si lecca più del solito per cercare di raffreddarsi, aumento dell’assunzione di acqua (un gatto che beve più del solito potrebbe avere caldo), ma anche apatia e letargia: una riduzione dell’attività fisica è comune nei gatti che soffrono il caldo, così come la ricerca di superfici fredde.

Prevenire il colpo di calore nel gatto è possibile seguendo alcuni semplici consigli: utilizza ventilatori o aria condizionata per mantenere la casa fresca, assicurati che il tuo gatto abbia sempre accesso a acqua fresca e pulita e mantieni il tuo gatto al riparo dai raggi solari diretti (soprattutto nelle ore più calde della giornata). Infine, crea spazi freschi e ombreggiati dove possa rifugiarsi, e tieni d’occhio il suo comportamento per individuare tempestivamente i segni di disagio.